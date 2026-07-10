Казахстанцы с инвалидностью I группы теперь могут оформлять спецместа онлайн

Людям с инвалидностью I группы больше не нужно обращаться в железнодорожные кассы для оформления билетов на специализированные места.

Теперь приобрести такие билеты можно через интернет.

Ранее онлайн-оформление этой категории билетов было недоступно. После акта надзора Главной транспортной прокуратуры Министерство транспорта доработало систему и внедрило автоматическую идентификацию пассажиров с инвалидностью.

С июня 2026 года в социально значимых поездах начал работать сервис онлайн-покупки билетов на специализированные места. Возможность стала доступна благодаря интеграции системы электронного билетирования КТЖ с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения.

В результате почти 90 тысяч человек смогут оформлять железнодорожные билеты онлайн без необходимости посещать кассы.

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