Казахстанцы смогут анонимно сообщать о "черном рынке" воды через чат-бот
С помощью него можно быстро сообщить о проблемах.
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана запустило в Telegram чат-бот "Стоп – черный рынок воды!", передает BAQ.kz.
Он создан для того, чтобы граждане могли сообщать о нарушениях при распределении воды и помогать бороться с незаконным водозабором в поливной сезон.
С помощью чат-бота можно быстро отправить сообщение о проблемах: например, о нарушениях при подаче воды или возможных коррупционных действиях. Также через него можно получить нужную информацию. Обращения принимаются на казахском и русском языках, при этом есть возможность отправить сообщение анонимно.
Чат-бот можно активировать через QR-код, который размещён во всех филиалах РГП "Казводхоз" и на их производственных участках.
Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, борьба с "чёрным рынком" воды требует прозрачности и совместной работы с правоохранительными органами. Для этого также внедряются цифровые решения – электронные договоры на подачу воды и спутниковый мониторинг земель.
Проект реализуется в рамках дорожной карты по борьбе с незаконным водозабором, которую утвердили Минводы и Генпрокуратурой.
По данным ведомства, с начала текущего года бассейновые инспекции уже наложили 99 административных штрафов за незаконный забор воды. Общая сумма штрафов составила 41 млн тенге.
Ранее сообщалось, что до 10% водопотребления может приходиться на серые схемы.
