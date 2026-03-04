Казахстану придётся сократить добычу нефти из-за превышения квот ОПЕК+
В феврале объём компенсационного сокращения составит 602 тысячи баррелей в сутки.
ОПЕК пересмотрела план компенсации перепроизводства нефти Казахстаном на 2026 год. Об этом сообщается на сайте альянса ОПЕК+, передает BAQ.kz.
Согласно обновлённым данным, Казахстану необходимо дополнительно сократить добычу нефти, чтобы компенсировать объёмы, которые ранее превышали установленные ограничения. В феврале объём компенсационного сокращения составит 602 тысячи баррелей в сутки вместо ранее запланированных 629 тысяч баррелей. В марте показатель увеличен до 619 тысяч баррелей в сутки, тогда как ранее планировалось 549 тысяч баррелей.
В последующие месяцы объёмы компенсационного сокращения также будут расти. В апреле Казахстан должен сократить добычу на 650 тысяч баррелей в сутки, в мае — на 669 тысяч баррелей, а в июне — на 700 тысяч баррелей в сутки.
При этом официальная квота Казахстана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ немного увеличится. С апреля она вырастет до 1,579 миллиона баррелей в сутки, тогда как в январе–марте текущего года она составляет 1,569 миллиона баррелей в сутки.
По данным ОПЕК, обновлённые планы компенсации перепроизводства нефти представили Казахстан, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты и Оман. Как отмечается на сайте организации, эти страны направили скорректированные графики сокращения добычи после виртуальной встречи 1 февраля 2026 года, в которой участвовали восемь государств, добровольно ограничивающих производство нефти в рамках соглашения ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию.
Превышение квоты произошло после того, как компания «Тенгизшевройл» в 2025 году увеличила добычу на крупнейшем месторождении страны — Тенгизе. В связи с этим Казахстану необходимо компенсировать ранее допущенное перепроизводство за счёт дополнительного сокращения добычи.
В конце февраля стало известно, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность увеличения добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки уже в апреле 2026 года.
