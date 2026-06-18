Мошеннические кредиты остаются одной из наиболее актуальных финансовых проблем, с которыми могут столкнуться граждане. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разъяснило порядок действий в случае, если заем был оформлен без ведома владельца персональных данных.

В первую очередь рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы своевременно выявлять подозрительные операции. Получить информацию можно через Государственное кредитное бюро, Первое кредитное бюро, ЦОН или портал eGov.kz. Оптимальная практика – проверка не реже одного раза в квартал.

Первые действия при выявлении кредита

Если обнаружен подозрительный кредит, необходимо незамедлительно обратиться в банк или микрофинансовую организацию.

Кредитора следует уведомить и потребовать:

заблокировать карту, счет и доступ к мобильному приложению;

зарегистрировать обращение с указанием даты и времени.

При письменном обращении рекомендуется получить подтверждение регистрации заявления.

Сбор доказательств

Далее рекомендуется сохранить все возможные доказательства. Это могут быть записи разговоров, голосовые сообщения, SMS-коды, переписка в мессенджерах, уведомления банка, выписки по счетам и данные о переводах. Чем полнее собранная информация, тем проще будет подтвердить факт мошенничества.

Эксперты рекомендуют фиксировать информацию в оригинальном виде и делать скриншоты.

Обращение в полицию

Следующим шагом является обращение в полицию. Заявление можно подать через портал eGov.kz, e-Otinish или лично в территориальный орган полиции.

В заявлении необходимо указать сумму и дату кредита, наименование кредитора, обстоятельства оформления, а также приложить имеющиеся доказательства. После регистрации обращения начинается досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК.

После расследования гражданин получает процессуальный документ — постановление о признании потерпевшим или иной документ.

С ним необходимо обратиться к кредитору. В течение 3 календарных дней он обязан приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу.

Если кредит передан коллекторам, их также необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела.

После проведения проверки гражданину выдается процессуальный документ, подтверждающий его статус потерпевшего. С этим документом необходимо обратиться к кредитору, который обязан в течение трех календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу. В случае передачи долга коллекторам их также необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела.

Куда обращаться при нарушениях

Если кредитор или коллекторские организации не предпринимают действий, граждане могут обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через e-Otinish, а также в органы прокуратуры или руководство территориальных подразделений полиции.

Можно ли списать мошеннический кредит

Важно отметить, что сам факт мошенничества не означает автоматического списания задолженности. Решение принимается только после установления всех обстоятельств дела.

Списание возможно только при одновременном установлении:

факта мошенничества;

нарушений со стороны кредитора при выдаче кредита.

Условия списания

Внесудебное списание возможно, если подтверждено мошенничество и выявлены нарушения со стороны банка или МФО (например, отсутствие биометрии, нарушение "периода охлаждения", игнорирование кредитного запрета).

Судебное списание применяется в случаях, когда обстоятельства требуют судебного разбирательства. В этом случае суд может обязать кредитора:

списать задолженность;

вернуть удержанные средства;

внести изменения в кредитную историю.