Казгидромет опубликовал прогноз урожайности озимой пшеницы на 2026 год
По данным синоптиков, в большинстве районов урожайность сохранится на уровне среднемноголетних значений. В отдельных районах Туркестанской области показатели могут превысить норму.
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Казгидромет опубликовал уточненный прогноз урожайности озимой пшеницы на 2026 год. Расчеты выполнены с учетом текущей агрометеорологической ситуации и прогноза погоды на предстоящий период. В большинстве районов юга страны урожайность ожидается на уровне многолетних значений, передает BAQ.kz.
Алматинская область
Согласно прогнозу, в Алматинской области урожайность озимой пшеницы составит от 10,5-12,5 центнера с гектара в Илийском районе до 22,8-24,8 центнера с гектара в Енбекшиказахском районе.
Жамбылская область
В Жамбылской области самые низкие показатели ожидаются в Таласском и Сарысуском районах, где урожайность прогнозируется на уровне 11,2-13,3 центнера с гектара. В Шуском районе показатели могут достичь 15,8-17,8 центнера с гектара.
Область Жетісу
В области Жетісу урожайность прогнозируется в диапазоне от 15,8-17,8 центнера с гектара в Кербулакском районе до 21,3-23,3 центнера с гектара в Талдыкоргане.
Туркестанская область
Наиболее благоприятная ситуация ожидается в Казыгуртском районе, где урожайность озимой пшеницы может превысить среднемноголетние показатели и составить 21,7-23,7 центнера с гектара.
В остальных районах области прогноз находится в пределах нормы. В Сарыагашском и Арысском районах ожидается 11,7-13,8 центнера с гектара, а самый высокий показатель прогнозируется в Мактааральском районе - 29,8-30,8 центнера с гектара.
Подробные данные по всем районам южных областей опубликованы на официальном сайте РГП «Казгидромет». Информация также доступна в мобильном приложении для фермеров AgroData.
Ранее РГП "Казгидромет" рассказывали, что самыми жаркими точками Казахстана на 15 июня стали населенные пункты в Жамбылской и Кызылординской областях, где температура воздуха достигла +32 градусов. Лидерами рейтинга самых жарких мест страны стали Хантау в Жамбылской области и район аэропорта Кызылорды. Следом расположились Талдыкорган, Жанатас и Шаян, где воздух прогрелся до +31 градуса.
Тем временем самыми прохладными местами Казахстана стали горные и северные районы страны. Минимальная температура воздуха отмечена на метеостанции Туюк-Су в Алматинской области – всего +10,2 градуса.
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