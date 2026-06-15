Казгидромет опубликовал прогноз урожайности озимой пшеницы на 2026 год

Казгидромет опубликовал уточненный прогноз урожайности озимой пшеницы на 2026 год. Расчеты выполнены с учетом текущей агрометеорологической ситуации и прогноза погоды на предстоящий период. В большинстве районов юга страны урожайность ожидается на уровне многолетних значений, передает BAQ.kz.

Алматинская область

Согласно прогнозу, в Алматинской области урожайность озимой пшеницы составит от 10,5-12,5 центнера с гектара в Илийском районе до 22,8-24,8 центнера с гектара в Енбекшиказахском районе.

Жамбылская область

В Жамбылской области самые низкие показатели ожидаются в Таласском и Сарысуском районах, где урожайность прогнозируется на уровне 11,2-13,3 центнера с гектара. В Шуском районе показатели могут достичь 15,8-17,8 центнера с гектара.

Область Жетісу

В области Жетісу урожайность прогнозируется в диапазоне от 15,8-17,8 центнера с гектара в Кербулакском районе до 21,3-23,3 центнера с гектара в Талдыкоргане.

Туркестанская область

Наиболее благоприятная ситуация ожидается в Казыгуртском районе, где урожайность озимой пшеницы может превысить среднемноголетние показатели и составить 21,7-23,7 центнера с гектара.

В остальных районах области прогноз находится в пределах нормы. В Сарыагашском и Арысском районах ожидается 11,7-13,8 центнера с гектара, а самый высокий показатель прогнозируется в Мактааральском районе - 29,8-30,8 центнера с гектара.

Подробные данные по всем районам южных областей опубликованы на официальном сайте РГП «Казгидромет». Информация также доступна в мобильном приложении для фермеров AgroData.

Ранее РГП "Казгидромет" рассказывали, что самыми жаркими точками Казахстана на 15 июня стали населенные пункты в Жамбылской и Кызылординской областях, где температура воздуха достигла +32 градусов. Лидерами рейтинга самых жарких мест страны стали Хантау в Жамбылской области и район аэропорта Кызылорды. Следом расположились Талдыкорган, Жанатас и Шаян, где воздух прогрелся до +31 градуса.

Тем временем самыми прохладными местами Казахстана стали горные и северные районы страны. Минимальная температура воздуха отмечена на метеостанции Туюк-Су в Алматинской области – всего +10,2 градуса.