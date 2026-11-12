Каждый четвёртый судебный акт корректируют: какие ошибки исправляет Кассационный суд в Казахстане

За 16 месяцев работы Кассационный суд по уголовным делам пересмотрел около двух тысяч уголовных дел в отношении почти 2,9 тысяч человек. В результате каждый четвёртый судебный акт был изменён или отменён, а обвинительные приговоры в отношении 22 человек отменили по реабилитирующим основаниям. Среди рассмотренных дел - история жительницы Павлодара, которую оштрафовали за брань на лестничной площадке, хотя она пыталась защититься от нападения, передаёт корреспондент Baq.kz.

Кассационный суд начал работу 1 июля 2025 года. Он пересматривает вступившие в законную силу судебные акты по уголовным делам со всей страны. Его основная задача - проверять законность и обоснованность решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями.

По словам судьи Азамата Тилепова, с момента начала работы суда рассмотрено около двух тысяч уголовных дел в отношении 2,9 тысяч человек. При этом корректировки затрагивают не только вопросы виновности или невиновности осуждённых.

«Кассационный суд корректирует судебные акты как в части квалификации действий осуждённого, так и в части назначения наказания, гражданского иска, дополнительного наказания и такого как конфискация имущества. Также корректировки могут касаться лишения права заниматься определённой деятельностью или занимать определённые должности», - пояснил судья.

Таким образом, изменение судебного акта не всегда означает, что человека признали невиновным. В некоторых случаях речь идёт о неправильной квалификации преступления, чрезмерном наказании или ошибках при рассмотрении гражданского иска.

Почему отменили штраф женщине из Павлодара

Один из примеров, представленных во время пресс-тура, касался дела о мелком хулиганстве в Павлодаре.

Женщину оштрафовали за брань на лестничной площадке. Однако, как следует из материалов дела, она ругалась в ответ на нападение.

При пересмотре судебного акта кассационная инстанция пришла к выводу, что в её действиях не установлены обязательные признаки мелкого хулиганства. В результате штраф отменили, а производство по делу прекратили.

Этот случай показывает, что при рассмотрении дела важно учитывать не только отдельные действия человека, но и обстоятельства, при которых они произошли.

Ещё один пример привёл судья Азамат Тилепов. Он рассказал об уголовном деле об убийстве, в котором мужчина утверждал, что действовал в целях самообороны.

По материалам дела, мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. В какой-то момент они напали на него, и во время защиты он ранил одного из нападавших ножом. Позже тот скончался.

В обвинительном акте действия мужчины описывались как превышение пределов необходимой обороны. Однако в окончательной квалификации речь шла об умышленном убийстве.

«Это несоответствие описательной части обвинительного акта и обвинительного приговора, резолютивной части приговора и мотивировочной части приговора. В одной части вроде указывается, что он превысил пределы необходимой обороны, а в резолютивной части написано, что он совершил убийство», - рассказал судья.

Кассационная инстанция отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение.

При этом Азамат Тилепов подчеркнул, что выявление подобных ошибок не означает автоматического признания следователей или других сотрудников органов уголовного преследования некомпетентными.

«В данной ситуации нельзя утверждать о некомпетентности следователей. В данном случае суд первой инстанции и апелляционной инстанции не до конца проверили доводы стороны защиты об их невиновности», - отметил он.

22 человека реабилитировали

Отдельно в суде рассказали о случаях, когда кассационная инстанция не просто изменяла приговор, а полностью отменяла обвинительные решения с прекращением производства по реабилитирующим основаниям.

По словам судьи Инны Каркада, за время работы суда такие решения приняли в отношении 22 человек. Это означает, что они считаются невиновными.

Одной из особенностей кассационного производства является возможность пересмотреть дело в полном объёме, даже если отдельные обстоятельства не были указаны в жалобе. Если суд обнаруживает основания для улучшения положения осуждённого, он может сделать это самостоятельно.

В частности, суд вправе снизить назначенное наказание или размер взысканной суммы.

В случае реабилитации человек также может обратиться за компенсацией. Как пояснил Азамат Тилепов, её размер зависит от обстоятельств дела, в том числе от того, находился ли человек под стражей.

«Если человек находился под стражей - сумма выше, если нет - ниже», - уточнил судья.

Сколько жалоб поступает в кассационный суд

Во время презентации представители суда также представили статистику поступивших обращений.

С июля по декабрь 2025 года в суд поступила 4 541 кассационная жалоба и 135 протестов. За январь–октябрь 2026 года зарегистрировали ещё 4 350 жалоб и 317 протестов.

По данным Инны Каркада, в первые шесть месяцев работы суда в 2025 году в среднем рассматривалось 83 уголовных дела ежемесячно. В 2026 году этот показатель вырос примерно вдвое - до 168 дел в месяц.

Судья связывает увеличение количества обращений в том числе с ростом доверия граждан к новой кассационной инстанции.

За период работы суда примерно каждый четвёртый судебный акт подвергся отмене или изменению. Такие решения затронули более 900 человек.

Как дело попадает в кассацию

В общем порядке после рассмотрения дела в апелляционной инстанции участник процесса вправе подать кассационную жалобу. Прокурор, в свою очередь, может внести протест.

Для отдельных категорий дел предусмотрен особый порядок. В частности, он касается проступков и преступлений небольшой тяжести, а также случаев, когда не соблюдён апелляционный порядок обжалования.

Вместе с тем работа суда связана с высокой нагрузкой. Представители кассационной инстанции отметили необходимость обеспечения единообразного применения законодательства при рассмотрении уголовных дел из разных регионов страны.

Таким образом, кассационный пересмотр позволяет не только исправлять ошибки в конкретных судебных решениях, но и обеспечивать дополнительную проверку соблюдения прав участников уголовного процесса.

Напомним, кассационные суды в Казахстане начали работу 1 июля 2025 года в рамках судебной реформы. Созданы три самостоятельные специализированные инстанции - по уголовным, гражданским и административным делам. Они рассматривают вступившие в законную силу судебные акты и призваны обеспечить дополнительную проверку их законности и обоснованности, а также повысить качество правосудия и защиту прав граждан и бизнеса.