В Казахстане в секторе малого и среднего бизнеса сегодня работают 4,5 млн человек. Это на 3,4% больше, чем год назад. По данным официальной статистики, развитие предпринимательства продолжает создавать новые рабочие места и усиливать роль МСБ в экономике страны, передаёт BAQ.kz.

МСБ усиливает роль в экономике

По итогам третьего квартала 2025 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла 40,5%. Годом ранее этот показатель составлял 39,3%.

Таким образом, почти каждый второй занятый в экономике казахстанец работает в секторе МСБ.

При этом растет и общий объем выпуска продукции. За третий квартал 2025 года предприниматели произвели товаров и услуг на 73,1 трлн тенге, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как государство поддерживает бизнес

Одним из факторов роста остаются программы государственной поддержки предпринимательства. Среди наиболее востребованных - субсидирование ставок по кредитам и государственные гарантии, оператором которых выступает Фонд "Даму".

Сегодня предприниматели могут получить кредиты со ставкой 13,2% годовых на срок до трех лет, а максимальная сумма займа достигает 200 млн тенге.

По итогам 2025 года в рамках субсидирования поддержано 3 373 проекта на общую сумму кредитов 365,7 млрд тенге.

Поддержка распространяется на разные отрасли - от промышленности и сельского хозяйства до торговли, образования, туризма и здравоохранения.

Помощь бизнесу без залога

Для предпринимателей, у которых недостаточно залога для получения кредита, работают гарантийные фонды.

Так, гарантийный фонд для МСБ помогает получать финансирование для проектов стоимостью до 7 млрд тенге. В 2025 году через этот механизм поддержано 3 105 проектов на сумму 509,2 млрд тенге.

Отдельный фонд действует для крупных инвестиционных проектов с финансированием свыше 7 млрд тенге. В прошлом году по этой программе поддержано 5 проектов на сумму 94,2 млрд тенге.

Новая программа финансирования

С 2025 года также запущена новая программа льготного кредитования бизнеса "Өрлеу".

Она предусматривает фиксированную ставку 12,6% годовых и позволяет предпринимателям получить финансирование до 7 млрд тенге.

Средства направляются на расширение производства, модернизацию предприятий и создание новых рабочих мест. Поддержку получают проекты в промышленности, агропереработке, логистике, образовании и здравоохранении.

В 2025 году по программе поддержано 2 278 проектов на сумму 588,2 млрд тенге.

