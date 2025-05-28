В связи с происшествием на шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината (филиал АО "Транснациональная компания Казхром") в Актюбинскую область 27 мая прибыли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов и заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Кенгирбай Есенеев, передаёт BAQ.KZ.

На месте вице-министр провёл совещание с участием руководства предприятия и представителей госорганов. По его итогам принято решение о создании специальной комиссии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности. Комиссии предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а также выработать меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Из-за повторяющихся выбросов водорода и с целью обеспечения безопасности сотрудников, было принято решение о временной приостановке всех горных работ на шахте.

Кроме того, предложено привлечь научно-исследовательские институты для изучения механизмов выделения водорода и других газов, а также их влияния на безопасность производственного процесса.

Во время визита вице-министр также посетил троих пострадавших сотрудников, находящихся в больнице с ожогами различной степени, и выразил слова поддержки, пожелав им скорейшего выздоровления.

Напомним, 26 мая на шахте произошёл выброс водорода с последующим возгоранием, в результате чего трое рабочих получили травмы. Вопрос расследования происшествия находится на контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям.