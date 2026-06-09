Казино в Акбулаке и Мангистау могут открыть уже через год
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Строительство новых казино в Казахстане пока находится на стадии определения площадок и поиска инвесторов. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
По его словам, совместно с местными исполнительными органами ведется работа по определению земельных участков и зон для размещения объектов. Наиболее проработанным остается проект в Алматинской области, в районе Акбулака, где уже имеется необходимая инфраструктура.
При этом министр отметил, что информация об объемах инвестиций и конкретных инвесторах пока отсутствует, поскольку работа по их привлечению продолжается.
"Пока еще нет инвесторов", – сказал Мырзабосынов, отвечая на вопрос о предполагаемых поступлениях в бюджет от новых объектов.
По его словам, казино в Алматинской области может начать работу уже в следующем году. Аналогичные сроки рассматриваются и для проекта в Мангистауской области после завершения строительства гостиничного комплекса.
По другим регионам работа по определению инвесторов и площадок продолжается.
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