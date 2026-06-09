Казино в Акбулаке и Мангистау могут открыть уже через год

Сегодня 2026, 13:49
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pixabay Сегодня 2026, 13:49
Сегодня 2026, 13:49
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Фото: pixabay

Строительство новых казино в Казахстане пока находится на стадии определения площадок и поиска инвесторов. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, совместно с местными исполнительными органами ведется работа по определению земельных участков и зон для размещения объектов. Наиболее проработанным остается проект в Алматинской области, в районе Акбулака, где уже имеется необходимая инфраструктура.

При этом министр отметил, что информация об объемах инвестиций и конкретных инвесторах пока отсутствует, поскольку работа по их привлечению продолжается.

"Пока еще нет инвесторов", – сказал Мырзабосынов, отвечая на вопрос о предполагаемых поступлениях в бюджет от новых объектов.

По его словам, казино в Алматинской области может начать работу уже в следующем году. Аналогичные сроки рассматриваются и для проекта в Мангистауской области после завершения строительства гостиничного комплекса.

По другим регионам работа по определению инвесторов и площадок продолжается.

Напомним, в марте 2026 года Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта» был подписан президентом.

Законодательные изменения позволяют создавать новые игорные зоны в нескольких регионах Казахстана. Размещение казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов запрещено на землях особо охраняемых природных территорий, историко-культурных объектах, а также на территориях, связанных с обороной и национальной безопасностью. Кроме того, документ регулирует правила посещения игорных заведений. Вход разрешён только иностранцам и лицам без гражданства, работникам заведений и лицам, находящимся там по служебным обязанностям.

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