Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта» был подписан президентом накануне. Среди прочего, поправки вносят изменения в закон «Об игорном бизнесе», передает BAQ.kz.

Согласно новым правилам, игорные зоны будут размещены в следующих местах:

Мангистауская область - побережье Каспийского моря

Панфиловский район и побережье озера Алаколь в Жетысу

Талгарский район Алматинской области

Район Маркаколь и Зайсанский район Восточно-Казахстанской области

В законе уточняется, что размещение казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов запрещено на землях особо охраняемых природных территорий, историко-культурных объектах, а также на территориях, связанных с обороной и национальной безопасностью.

Кроме того, документ регулирует правила посещения игорных заведений. Вход разрешён только иностранцам и лицам без гражданства, работникам заведений и лицам, находящимся там по служебным обязанностям.

«Поправки направлены на развитие туризма и детского спорта, а также на контроль над игорной сферой в интересах безопасности населения», - отмечают в Сенате парламента.

Напомним, на стадии обсуждения законопроекта, было проведено социально-экономическое исследование возможности создания игорных зон, доступных только для иностранных граждан.



По информации Министерства туризма и спорта РК, речь шла о казино, ориентированных исключительно на зарубежных туристов, без допуска граждан Казахстана.

«Мировой опыт показывает, что игорные зоны, работающие исключительно для иностранцев, в отдельных странах становятся дополнительным фактором привлечения туристов и развития курортной инфраструктуры, не оказывая прямого влияния на внутреннюю социальную среду», - отмечали в ведомстве.

Согласно результатам исследования, идею создания игорных зон с ограниченным доступом для граждан Казахстана поддержали 46% опрошенных жителей в Мангистауской области, 67% в области Жетісу и 54,5% респондентов в Алматинской области.

Согласно прогнозам ведомства, только в Алматинской области две игорные зоны до 2028 года обеспечат 6,5 млрд тенге налоговых поступлений и 2 тысячи постоянных рабочих мест.