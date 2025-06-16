В рамках форума "Китай – Центральная Азия" будет реализовано соглашение между "КазМунайГазом" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). Этот проект самый крупный в рамках мероприятия, сообщил заместитель председателя правления "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек, передаёт BAQ.KZ.

"Самый крупный проект – соглашение, подписываемое национальной компанией "КазМунайГаз" и китайской CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация) на общую сумму 5,8 миллиарда долларов США", - сказал Мадияр Султанбек в кулуарах форума.

В целом, по его словам, в форуме принимают участие порядка 450 участников с китайской стороны, около 300 — с казахстанской стороны и остальные участники из других стран Центральной Азии — Узбекистана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана.

Подготовка к форуму длилась порядка 3-4 месяцев. Активная фаза подготовки шла последние несколько недель. Регистрация была начата примерно месяц назад.

"Шла очень активная подготовка. Помимо самого форума, проводится большая работа по подготовке спикеров, определению тематик панельных сессий, планированию двусторонних и многосторонних встреч, подписанию соглашений, контрактов и так далее", - отметил Мадияр Султанбек.

Он добавил, что у Казахстана с Китаем развиваются очень тесные отношения по всем направлениям индустрии. В настоящее время реализуется более 220 инвестиционных проектов практически во всех отраслях экономики

"Особенно за последние десять лет, а ещё более активно - в последние пять лет - сотрудничество между нашими странами вышло на новый уровень. Вы знаете, Китай стал крупнейшим торговым партнёром Казахстана. Мне кажется, назвать какие-то абсолютно новые отрасли сложно, мы углубляем сотрудничество практически во всех индустриях", - добавил Султанбек.

Напомним, в Астане 16-17 июня пройдет саммит "Центральная Азия – Китай" с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Китай инвестировал свыше 40 млрд долларов в экономику стран Центральной Азии.