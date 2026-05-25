"КазТрансОйл" повысит тарифы на транспортировку нефти

КазТрансОйл объявил об изменении тарифов на некоторые регулируемые услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, передает BAQ.kz со ссылкой на kase.kz.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Какие тарифы изменятся

Согласно приказу генерального директора компании от 22 мая 2026 года, изменятся тарифы на ряд экспортных услуг.

Так, стоимость налива нефти в железнодорожные цистерны на нефтеперекачивающей станции имени Т. Касымова составит 1 292,51 тенге за тонну без НДС. Тариф увеличится на 6,5%.

Также вырастет тариф на перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума с подогревом нефти - до 500,10 тенге за тонну без НДС. Рост составит 56,2%.

Кроме того, изменится тариф на организацию транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств. Он составит 120,34 тенге за тонну без НДС, что на 42,5% выше действующего уровня.

Почему решили пересмотреть тарифы

В компании отметили, что тарифы на указанные услуги не пересматривались с 2023 года.

В "КазТрансОйл" уточнили, что изменения касаются регулируемых услуг по транспортировке нефти на экспортный рынок.

Что известно о компании

КазТрансОйл является национальным оператором по магистральному нефтепроводу и входит в группу компаний КазМунайГаз.

Компания управляет сетью магистральных нефтепроводов протяженностью более 5,2 тысячи километров, а также оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью свыше 5 тысяч километров.

