"КазТрансОйл" повысит тарифы на транспортировку нефти
АО "КазТрансОйл" сообщило о повышении ряда тарифов на услуги по транспортировке нефти на экспортный рынок. Новые расценки начнут действовать с 1 июля 2026 года.
КазТрансОйл объявил об изменении тарифов на некоторые регулируемые услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, передает BAQ.kz со ссылкой на kase.kz.
Какие тарифы изменятся
Согласно приказу генерального директора компании от 22 мая 2026 года, изменятся тарифы на ряд экспортных услуг.
Так, стоимость налива нефти в железнодорожные цистерны на нефтеперекачивающей станции имени Т. Касымова составит 1 292,51 тенге за тонну без НДС. Тариф увеличится на 6,5%.
Также вырастет тариф на перевалку нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума с подогревом нефти - до 500,10 тенге за тонну без НДС. Рост составит 56,2%.
Кроме того, изменится тариф на организацию транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств. Он составит 120,34 тенге за тонну без НДС, что на 42,5% выше действующего уровня.
Почему решили пересмотреть тарифы
В компании отметили, что тарифы на указанные услуги не пересматривались с 2023 года.
В "КазТрансОйл" уточнили, что изменения касаются регулируемых услуг по транспортировке нефти на экспортный рынок.
Что известно о компании
КазТрансОйл является национальным оператором по магистральному нефтепроводу и входит в группу компаний КазМунайГаз.
Компания управляет сетью магистральных нефтепроводов протяженностью более 5,2 тысячи километров, а также оказывает операторские услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей протяженностью свыше 5 тысяч километров.
