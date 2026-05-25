Цены на нефть снизились из-за ожиданий сделки США и Ирана

Стоимость нефти марки Brent Crude Oil впервые с 11 мая опустилась ниже 99 долларов за баррель, передает BAQ.kz.

Снижение цен произошло на фоне ожиданий возможного соглашения между США и Ираном.

Утром 25 мая июльские фьючерсы Brent на бирже ICE подешевели на 4,87% - до 98,49 доллара за баррель.

В то же время цена West Texas Intermediate закрепилась на уровне 92,05 доллара за баррель.

Почему дешевеет нефть

Снижение котировок связывают с заявлениями США о "значительном прогрессе" на переговорах с Ираном.

Инвесторы ожидают, что возможное соглашение может повлиять на ситуацию вокруг Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти.

Аналитики отмечают, что рынок быстро реагирует на любые изменения геополитической обстановки на Ближнем Востоке, поскольку они напрямую влияют на риски перебоев с поставками нефти.

Еще неделю назад нефть росла

18 мая стоимость Brent, наоборот, достигала двухнедельного максимума и поднималась до 111,32 доллара за баррель.

Тогда рост цен связывали с усилением геополитической напряженности после атаки беспилотника на объект в ОАЭ, а также с затянувшимися переговорами между США и Ираном.

На рынке опасались дальнейшей эскалации конфликта в регионе, особенно вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.