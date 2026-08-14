«КазТрансОйл» возобновил поставки нефти через Батуми после двухмесячного перерыва
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО «КазТрансОйл» в июле 2026 года возобновило отгрузку нефти через Батумский нефтяной терминал после двухмесячного перерыва, передает Интерфакс.
По данным компании, в июле через терминал было перевалено 8 194 тонны нефти.
В мае и июне поставки по этому маршруту не осуществлялись. До этого через Батумский терминал было отгружено 94 тыс. тонн нефти в марте и 85 тыс. тонн в апреле. В январе и феврале поставок также не было.
Кроме того, в июле «КазТрансОйл» перевалил через Батумский нефтяной терминал 18 тыс. тонн авиационного керосина для нужд Казахстана.
АО «КазТрансОйл» входит в группу компаний «КазМунайГаз» и является национальным оператором магистральных нефтепроводов. Компания эксплуатирует сеть нефтепроводов общей протяженностью 5,2 тыс. километров, а также оказывает услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей длиной свыше 5 тыс. километров.
Читай также:
Нефть Brent немного подешевела после рекордного роста
Самое читаемое
- Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов
- Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
- Алматы снова встанет: 16 августа перекроют проспект Аль-Фараби
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар
- Опасная бактерия в воде: что известно о рисках легионеллеза в Казахстане