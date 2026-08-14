АО «КазТрансОйл» в июле 2026 года возобновило отгрузку нефти через Батумский нефтяной терминал после двухмесячного перерыва, передает Интерфакс.

По данным компании, в июле через терминал было перевалено 8 194 тонны нефти.

В мае и июне поставки по этому маршруту не осуществлялись. До этого через Батумский терминал было отгружено 94 тыс. тонн нефти в марте и 85 тыс. тонн в апреле. В январе и феврале поставок также не было.

Кроме того, в июле «КазТрансОйл» перевалил через Батумский нефтяной терминал 18 тыс. тонн авиационного керосина для нужд Казахстана.

АО «КазТрансОйл» входит в группу компаний «КазМунайГаз» и является национальным оператором магистральных нефтепроводов. Компания эксплуатирует сеть нефтепроводов общей протяженностью 5,2 тыс. километров, а также оказывает услуги по обслуживанию трубопроводов сторонних организаций общей длиной свыше 5 тыс. километров.

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