Нефть Brent немного подешевела после рекордного роста
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Стоимость нефти марки Brent утром 13 августа немного снизилась после нескольких дней уверенного роста, однако котировки продолжают удерживаться на высоком уровне.
По данным торгов, октябрьские фьючерсы на Brent торгуются по 88,8 доллара за баррель, теряя около 0,2% с начала дня. Днем ранее цена поднималась почти до 89,5 доллара, что стало максимальным уровнем за последние недели.
Небольшая коррекция произошла после трех подряд сессий роста. При этом за последнюю неделю нефть по-прежнему остается значительно дороже – примерно на 7,6%, свидетельствуют данные Investing.com.
Почему нефть остается дорогой
Главной причиной высоких цен остаются сохраняющиеся риски перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.
Накануне рынок продолжил отыгрывать сомнения относительно возможного соглашения между США и Ираном. Дополнительную поддержку котировкам оказали новые атаки на суда в районе Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.
Иран ранее заявил, что Ормузский пролив останется закрытым для части судоходства до выполнения его условий, включая разморозку активов. На этом фоне количество судов, проходящих через стратегически важный маршрут, заметно сократилось.
Вместе с тем дальнейший рост цен сдерживают данные о запасах нефти в США. По информации Американского института нефти (API), за последнюю неделю они увеличились сразу на 9,1 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков. Участники рынка также ожидают официальную статистику Министерства энергетики США, которая может повлиять на дальнейшую динамику цен.
Несмотря на сегодняшнее небольшое снижение, аналитики отмечают, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оставаться главным фактором поддержки нефтяного рынка. Если ситуация вокруг Ормузского пролива не изменится, котировки Brent могут сохранить позиции вблизи отметки 89 долларов за баррель.
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