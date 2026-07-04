«Казцинк» оштрафовали на 60,5 млн тенге после аварии на заводе в Усть-Каменогорске

Компания «Казцинк» выплатила административный штраф в размере 60,55 млн тенге за несанкционированный выброс загрязняющих веществ в атмосферу после аварии на цинковом заводе в Усть-Каменогорске. Об этом сообщили в Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, в результате аварии и последовавшего за ней хлопка на плавильном участке предприятия в атмосферный воздух было выброшено около 2,8 тонны цинковой пыли в час. В настоящее время производственные мощности завода работают с загрузкой, сниженной на 50%.

В департаменте также отметили, что по итогам первого полугодия 2026 года общая сумма штрафов, выплаченных компанией «Казцинк» за различные экологические нарушения, превысила 190,6 млн тенге.

Напомним, авария на металлургической площадке предприятия произошла утром 5 мая. На территории цинкового завода взорвалось пылеулавливающее устройство, после чего произошло обрушение конструкций и возник пожар.

В результате происшествия погибли три человека: двое скончались в день аварии, еще один пострадавший позже умер в больнице. Еще четыре человека получили различные травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле правительства Казахстана.