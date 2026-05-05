На территории Усть-Каменогорского предприятия сегодня утром произошёл несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Ещё пятеро работников получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.kz.

Как сообщили в компании «Казцинк», инцидент произошёл во время проведения работ по очистке дымососа. По предварительным данным, произошёл хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится ликвидация последствий. Для установления причин и обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, будет проведено всестороннее расследование.

"Компания выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, включая материальную и психологическую", - говорится в сообщении.

Параллельно уполномоченными органами проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ.

Что произошло ранее

Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.

Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.

Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.

Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.