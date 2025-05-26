Казахстанец сравнил цены на отдых в Египте и на озере Алаколь — его выводы вызвали оживлённую дискуссию в Сети, передает BAQ.KZ.

В коротком видео, опубликованном в Instagram, мужчина поделился собственным опытом расчётов:

"Алаколь — два взрослых, один ребёнок. Номер с видом на озеро — от 60 тыс тенге. Дополнительно — 10 тыс за ребёнка. Питание — 12 тыс на взрослого, 8 тыс на ребёнка. За 10 дней выходит 1 млн 500 тыс тенге — без дороги.

Египет — семь дней, трое человек, 990 тыс тенге. Всё включено: трансфер, питание, даже алкоголь и мороженое. Получается, что за границей дешевле отдыхать, чем у нас дома".

Пользователи соцсетей поддержали автора, отмечая высокие цены и слабый сервис на казахстанских курортах:

"Согласен! За границей и дешевле, и качественнее".

"На Алаколе сервис, как в столовке: первое, второе и компот".

"А за эти деньги — никакой инфраструктуры. Только вода и комары".

Однако мнения разделились. Некоторые пользователи утверждают, что можно отдыхать на Алаколе бюджетно — максимум за 300 тыс тенге, если заранее бронировать и выбирать эконом-варианты.

Администрация одного из домов отдыха на Алаколе также отреагировала на пост:

"Не у всех такие цены. У нас в стоимость входит трёхразовое питание. Алаколь — это не просто курорт, это целебное озеро, аналогов которому нет в мире! Здесь не только отдыхают, но и восстанавливают здоровье".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEGANEWS.KAZ | KAZAKHSTAN (@meganews.kaz)

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