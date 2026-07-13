Китай продлил режим погодной опасности из-за тайфуна "Бави"
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В Китае продлили действие предупреждений об опасной погоде из-за тайфуна «Бави» и проливных дождей. Он стал девятым тайфуном, который обрушился на страну в 2026 году.
Национальный метеорологический центр КНР сохранил оранжевый уровень опасности из-за ливней и синий уровень предупреждения в связи с тайфуном.
По данным синоптиков, утром 13 июля «Бави» находился в уезде Сысянь провинции Аньхой. Скорость ветра на периферии циклона достигала 20 метров в секунду.
Ожидается, что тайфун продолжит двигаться на северо-восток со скоростью 10–15 км/ч и постепенно потеряет силу. Во вторник он может пройти через Шаньдунский полуостров и выйти в северную часть Желтого моря, после чего ослабеет до уровня внетропического циклона.
Из-за стихии сильные ветры и ливни прогнозируются в ряде регионов Китая, включая провинции Цзянсу, Шаньдун, Ляонин, Цзилинь и Аньхой, а также прибрежные районы страны.
В стране действует четырехуровневая система погодных предупреждений. Самый высокий уровень опасности обозначается красным цветом, затем идут оранжевый, желтый и синий уровни.
Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна на востоке Китая были эвакуированы около 2 млн человек.
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