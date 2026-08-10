Китай занял 97% мировых поставок человекоподобных роботов

Человекоподобные роботы быстро выходят из выставочных павильонов на заводы и в коммерческие проекты. В первой половине 2026 года китайские компании обеспечили более 97% всех мировых поставок таких машин, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

За шесть месяцев по всему миру было отгружено около 19,1 тысячи гуманоидных роботов. Годом ранее за тот же период показатель составлял лишь 5,1 тысячи. Рынок вырос почти в четыре раза.

Исследовательская компания Smart Analytics Global ожидает, что по итогам 2026 года поставки приблизятся к 60 тысячам единиц. К 2030 году речь может идти уже о полумиллионе роботов ежегодно.

Две китайские компании забрали большую часть рынка

Лидером стала шанхайская Agibot. За полгода компания поставила 8,4 тысячи роботов и получила 44% мирового рынка.

На втором месте оказалась Unitree Robotics из Ханчжоу с 5,9 тысячи поставленных машин.

Объемы китайских производителей уже заметно превосходят показатели американских Tesla, Figure AI и Agility Robotics.

Такой перевес показывает, что борьба за рынок гуманоидов сейчас идет не столько вокруг красивых демонстраций, сколько вокруг способности выпускать машины тысячами.

Еще год назад значительная часть таких роботов оставалась демонстрационными образцами. Сейчас структура спроса меняется.

Более 70% поставок приходится на промышленное и коммерческое применение. Год назад их доля составляла около половины.

Роботов все чаще рассматривают как технику для производственных площадок, складов и других задач, где требуется повторяющаяся физическая работа.

США закрывают рынок для китайских роботов

Рост китайских компаний уже стал частью технологического противостояния Пекина и Вашингтона.

В конце июля США запретили импорт новых китайских человекоподобных и четвероногих роботов вместе с рядом компонентов. Американские власти сослались на риски для национальной безопасности и инфраструктуры искусственного интеллекта.

При этом число гуманоидов, которые уже выполняют экономически полезную работу на предприятиях, пока остается небольшим. Массовый рынок только формируется.

Китайские власти финансируют робототехнику на разных уровнях, а производители ускоряют выпуск новых моделей. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае в июле десятки компаний показывали роботов с более точными движениями, высокой скоростью и расширенным набором задач.

Если нынешние темпы сохранятся, к концу десятилетия человекоподобные роботы могут перестать восприниматься как технологическая экзотика. Для промышленных стран, включая Казахстан, вопрос постепенно смещается к тому, насколько быстро такие машины начнут появляться на реальных производствах и складах.

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