Китайский гигант CRRC поставит поезда для будущего LRT в Алматы
Меморандум по проекту легкорельсового транспорта подписали акимат Алматы, китайская корпорация CRRC и компания Integra Construction KZ.
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В Алматы определились компании, которые займутся реализацией проектов легкорельсового транспорта (LRT) и системы SkyTrain. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки акима города Дархана Сатыбалды в Китай, где он провел переговоры с руководством крупнейших предприятий транспортной отрасли.
Одним из главных итогов визита стало подписание меморандума между Управлением развития дорожной инфраструктуры Алматы, китайской компанией CRRC и ТОО "Integra Construction KZ". Документ предусматривает сотрудничество по реализации проекта LRT и поставке подвижного состава для будущей линии.
Кроме того, консорциум китайских компаний совместно с ТОО "Integra Construction KZ" подписал соглашение о проектировании и строительстве линии SkyTrain.
Во время встреч стороны также обсудили дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры мегаполиса, включая перспективы расширения метро и внедрения современных транспортных решений.
В акимате отмечают, что реализация проектов позволит привлечь инвестиции и современные технологии, создать новые рабочие места и повысить транспортную доступность города.
Китайская компания CRRC является одним из крупнейших мировых производителей железнодорожного подвижного состава и оборудования для городского рельсового транспорта. Компания участвует в реализации транспортных проектов в десятках стран мира.
О сроках начала строительства и стоимости проектов пока не сообщается.
Ранее руководитель управления городской мобильности Алматы Ержан Диханбаев сообщил, что заключение госэкспертизы ожидается в июле 2026 года. После этого власти планируют перейти к активной фазе строительства ЛРТ в Алматы. По их словам, первая линия ЛРТ протяженностью 18,3 километра пройдет по улице Толе би, далее по проспекту Абылай хана до вокзала Алматы-2, а затем по улице Момышулы до Индустриальной зоны в Алатауском районе. Ержан Диханбаев подчеркнул, что проект предусматривает не только строительство самой линии, но и создание депо.
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