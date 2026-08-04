Климатический монитор Reuters показал резкий температурный контраст между регионами Казахстана. Север, центр и восток страны 4 августа оказались теплее нормы 1961-1990 годов, юг и часть Каспийского побережья прохладнее, передает BAQ.KZ.

Reuters Climate Monitor показывает территории с необычно высокой или низкой температурой. Сервис сравнивает прогнозируемый дневной максимум с показателями, которые считались обычными для той же даты в прошлом.

В Астане ожидается 28 градусов. Это на 3,2 градуса выше исторической нормы.

В районе Актау прогнозируется 27 градусов, что на 2,1 градуса ниже прежнего среднего значения.

Зона повышенной температуры охватила северные, центральные и восточные районы страны. Местами отклонение достигает 3–5 градусов. Более прохладные зоны видны на юге, юго-востоке и вдоль Каспийского побережья.

Историческая норма рассчитана Reuters по данным ERA5 программы Copernicus Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В основу взят период с 1961 по 1990 год, который климатологи считают стандартной базой для сравнения.

Текущие показатели основаны на последнем среднесрочном прогнозе того же европейского центра. Для каждой точки карты Reuters вычитает историческую норму из прогнозируемой максимальной температуры. Полученное отклонение показывает, насколько жарче или холоднее обычного будет конкретный день.

Ранее синоптики предупреждали, что август в Казахстане пройдет с резкими перепадами температуры. На юге и западе жара местами достигнет +44°C, а северные регионы ждут дожди, грозы и похолодание. В центре и на востоке температура может снизиться с +41°C до +22°C.

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