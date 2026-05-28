Климатические изменения расширяют ареал комаров

Глобальное потепление способствует расширению ареала комаров, что может привести к росту риска заражения вирусом чикунгунья в новых регионах мира, включая Европу и Северную Америку.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, учёные отмечают, что сегодня 139 стран и регионов уже относятся к зонам потенциального риска по чикунгунье – это около 21,3% суши Земли. Однако, согласно климатическим моделям, ситуация может ухудшиться: вирус и его переносчики будут продвигаться дальше на север.

По прогнозам исследователей, особенно уязвимыми могут стать северо-восток Северной Америки, Центральная Европа и Восточная Азия. В этих регионах условия постепенно становятся более благоприятными для комаров, переносящих инфекцию.

Чикунгунья передаётся через укусы комаров, в основном рода Aedes, включая азиатского тигрового комара. Ранее он чаще встречался в тропических регионах, однако из-за потепления климата и изменений в среде обитания насекомых его ареал расширяется.

Учёные также отмечают, что более высокие температуры ускоряют развитие вируса внутри комара. При температуре 18-28 °C он становится заразным значительно быстрее, что повышает риск вспышек болезни.

Согласно оценкам, в мире уже фиксировались случаи местной передачи инфекции в более чем 110 странах, а более трёх четвертей населения планеты находятся в потенциальной зоне риска.

Хотя уровень смертности от чикунгуньи относительно невысок, болезнь может вызывать серьёзные осложнения и значительную нагрузку на системы здравоохранения.

В 2025 году в мире было зарегистрировано более 500 тысяч случаев заболевания. Эксперты предупреждают, что в будущем это число может увеличиться.

Авторы исследования подчёркивают, что паниковать не стоит, однако странам необходимо заранее готовиться: усиливать мониторинг комаров, улучшать диагностику и разрабатывать меры быстрого реагирования.

Особое внимание, по их словам, следует уделить странам умеренного климата, где ранее такие заболевания не были распространены – включая Великобританию, Германию, США, Китай и Японию.

