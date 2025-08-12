В сельской местности Казахстана проживает почти 7,6 млн человек или 38% населения страны. Повышение доходов и создание рабочих мест здесь давно являются приоритетом государственной политики. Одним из ключевых инструментов в этом направлении стала программа "Ауыл аманаты", запущенная в 2023 году по поручению Президента, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Проект входит в национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны" и направлен на поддержку жителей сельской местности и малых городов через льготное кредитование. Займы выдаются под 2,5% годовых, срок погашения – до 5 лет (для животноводства – до 7 лет). Максимальная сумма – до 2,5 тысяч МРП, для кооперативов – до 8 тысяч МРП.

Фото из личного архива Серика Сужикова

В 2025 году на новые микрокредиты и создание более 8 тысяч рабочих мест предусмотрено 50 миллиардов тенге. Программа уже показала результат: за 2023-2024 годы выдано свыше 16,2 тысяч кредитов, создано 17,8 тысяч рабочих мест, а в регионах появилось более 540 сельхозкооперативов.

Один из тех, кто воспользовался возможностями "Ауыл аманаты", – стоматолог из села Курмангазы Атырауской области Серик Сужиков. Его клиника SSS/Stom обслуживает пациентов не только из района, но и из соседних регионов и даже соседней России.

"Старое оборудование уже выработало свой ресурс, часто ломалось и требовало ремонта. Благодаря кредиту на 6 миллионов тенге под 2,5% годовых мы купили три современные стоматологические установки с креслами, лампами и улучшенной системой комфорта для пациента. Работа стала стабильнее, эффективность выросла, расходы на ремонт сократились", – рассказывает предприниматель.

По его словам, процедура получения кредита оказалась простой. В НПП "Атамекен" помогли с оформлением документов и обучением по бизнесу.

Фото из личного архива Серика Сужикова

В клинике работают три врача, четыре медсестры и два санитарных работника. Пациентов много – до 40 человек в день, включая приезжих из соседних аулов, Атырау, Кызылорды, Астрахани. Сложные операции стараются делать на месте, чтобы люди не ездили в областной центр.

Однако у сельской стоматологии есть и проблемы. Главная – нехватка квалифицированных кадров.

"Нужно, чтобы молодым специалистам предоставляли жильё. Работа есть, пациентов хватает, но без жилья привлечь врачей в село сложно", – говорит Сужиков.

В планах – открыть вторую клинику и вновь воспользоваться возможностями "Ауыл аманаты".

История Серика Сужикова показывает, что льготное кредитование может не только обновить материальную базу, но и сделать качественные медицинские услуги доступными для жителей даже самых отдалённых сельских районов.