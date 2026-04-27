В Астане и Алматы ликвидировали схему незаконной торговли персональными данными, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела продавали в интернете информацию, полученную незаконным путем.

"В качестве покупателей выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица", – говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денег и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование проводят по трем статьям Уголовного кодекса:

147 – "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите";

208 – "Неправомерное завладение информацией";

210 – "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов".

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют усилить меры по защите персональных данных.