КНБ раскрыл схему заработка на водителях большегрузов
По данным следствия, участники группы за деньги организовывали ускоренное прохождение таможенных процедур для водителей большегрузов.
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Комитет национальной безопасности совместно с полицией и при координации прокуратуры пресек деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, оказывала незаконные посреднические услуги при пересечении государственной границы.
Как сообщили в КНБ, спецоперация прошла 12 июня в Туркестанской области. По данным следствия, участники схемы организовали систему ускоренного прохождения таможенных процедур для водителей большегрузных автомобилей за вознаграждение.
По факту начато досудебное расследование в отношении 17 человек. Пятеро подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли пять единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денежных средств, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.
В КНБ отметили, что иные сведения по делу не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
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