КНБ раскрыл схему заработка на водителях большегрузов

Комитет национальной безопасности совместно с полицией и при координации прокуратуры пресек деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, оказывала незаконные посреднические услуги при пересечении государственной границы.

Как сообщили в КНБ, спецоперация прошла 12 июня в Туркестанской области. По данным следствия, участники схемы организовали систему ускоренного прохождения таможенных процедур для водителей большегрузных автомобилей за вознаграждение.

По факту начато досудебное расследование в отношении 17 человек. Пятеро подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли пять единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денежных средств, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

В КНБ отметили, что иные сведения по делу не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

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