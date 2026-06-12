В Шымкенте суд вынес приговор по делу о распространении экстремистских идей. Мужчина, которого следствие считает пропагандистом теократии, приговорен к 7 годам лишения свободы.

В апреле-мае 2026 года в Казахстане по расследованным делам Комитета национальной безопасности за террористические и экстремистские преступления к различным срокам лишения свободы осуждены 13 человек.

Как сообщили в КНБ, один из осужденных житель Астаны. Он распространял в социальных сетях террористическую идеологию и призывал других к выезду в зоны террористической активности. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Еще один фигурант дела, уроженец Шымкента, призывал к созданию в республике теократического государства и распространял идеи терроризма. Он приговорен к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, в этот же период в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай задержаны 11 человек, подозреваемых в аналогичных преступлениях. Среди них – два иностранных гражданина и три казахстанца, экстрадированных из-за рубежа.

По данным следствия, подозреваемые распространяли экстремистские материалы в интернете и среди своего окружения, призывали к выезду в зоны террористической активности и к насилию в отношении людей с иными взглядами.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашается.

Ранее в Казахстан был возвращен квартет подозреваемых в терроризме.

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