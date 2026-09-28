Книги против информационного шума: депутат о важности чтения

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта и роста информационного потока умение читать вдумчиво и анализировать информацию становится особенно важным. Такое мнение на площадке Службы центральных коммуникаций высказал депутат Курултая Сергей Пономарев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сегодня чтение необходимо рассматривать не только как элемент культуры, но и как фактор качества человеческого капитала и готовности общества к будущему.

«Мы живем в условиях стремительного развития технологий, искусственного интеллекта и огромного потока информации. В этих условиях человеку важно не только получать информацию. Мы должны уметь анализировать эту информацию, отличать правду от неправды, видеть разные точки зрения и, самое главное, самостоятельно формировать свои знания. Именно поэтому наша задача - не просто увеличивать количество прочитанных книг. Мы хотим сформировать устойчивую привычку читать, думать и постоянно учиться», - сказал Сергей Пономарев.

Депутат отметил, что культура чтения формируется постепенно и требует системной работы.

По его словам, если Казахстан ставит перед собой задачу сформировать читающую нацию в перспективе ближайших 10-20 лет, развивать соответствующие привычки необходимо уже сегодня.

Пономарев также поддержал проект «10 читателей года», который, по его словам, позволяет сделать чтение более заметной частью общественной жизни.

«Люди выбирают книги, обсуждают прочитанное, делятся своими мыслями с семьей и друзьями. Как депутат Курултая считаю важным поддержать эту инициативу и помогать ее развивать в регионах», - отметил он.

При этом, подчеркнул депутат, у читателей должен быть реальный доступ к книгам - через библиотеки, книжные магазины и законные цифровые ресурсы.

Он также обратил внимание на развитие библиотечной инфраструктуры в стране, в том числе цифровых форматов.

Ранее в Казахстане стартовал республиканский проект «10 читателей года». В его рамках из 200 финалистов определят десять лучших читателей страны, каждый из которых получит по 10 млн тенге.