Стало известно, когда в Казахстане начнётся и завершится новый учебный год, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, новый учебный год, как обычно, начинается 1 сентября и завершается 25 мая.

"Учебный процесс начнётся 2 сентября. Дату и время проведения торжественной линейки каждая школа определит на заседании педагогического совета", - ответил глава ведомства.

Напомним, 1 сентября в этому году будет нерабочим днём.