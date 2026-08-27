Когда станут известны результаты проверки качества бензина АИ-95 и АИ-98

Министерство торговли и интеграции продолжает лабораторные исследования качества автомобильного бензина после поступивших от казахстанцев жалоб, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Территориальный департамент Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Павлодарской области передал в независимую от производителя лабораторию арбитражные пробы бензина, отобранные непосредственно на Павлодарском нефтехимическом заводе.

Отдельно специалисты исследуют образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios. Результаты лабораторных исследований ожидаются в течение недели.

Сейчас на рассмотрении находятся 12 обращений граждан:

девять поступили из Астаны,

одно – из Павлодара

два – из Северо-Казахстанской области.

Параллельно контрольные закупки провели на 17 автозаправочных станциях:

пяти – в Алматы,

пяти – в Алматинской области,

шести – в области Абай,

одной – в Жамбылской области.

Отобранные образцы также проходят лабораторные испытания. В рамках проверки пробы также будут отбирать на нефтебазах.

Если выяснится, что автомобильный бензин не соответствует требованиям технического регламента, будут приняты предусмотренные законодательством меры. В частности, некачественное топливо могут запретить к реализации и изъять из оборота.

В Министерстве торговли и интеграции заявили, что будут информировать общественность о результатах исследований.

Напомним, на фоне жалоб министр энергетики Ерлан Аккенженов направил своего заместителя на Павлодарский нефтехимический завод для проверки ситуации.

По словам министра, точная причина возникших проблем пока не установлена. Представители АЗС связывали их с продукцией нефтеперерабатывающего завода, тогда как на предприятии предположили, что проблема могла возникнуть уже на этапе реализации топлива.

Аккенженов также сообщал, что новая партия бензина надлежащего качества, в том числе с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, уже направляется потребителям.