Когда в Казахстане могут повысить минимальную зарплату
Решение будет зависеть от возможностей бюджета и экономических показателей
В Казахстане рассматривают возможность повышения минимальной заработной платы, передает BAQ.KZ.
Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве заявил, что этот вопрос сейчас прорабатывается.
По словам министра, при определении размера минимальной зарплаты учитываются несколько экономических показателей, в том числе производительность труда и уровень медианной заработной платы.
"Минимальная заработная плата рассчитывается на основе двух основных показателей. Первый - производительность труда, второй - медианная заработная плата. Кроме того, введен коэффициент неопределенности, который позволяет регулировать уровень минимальной зарплаты", - пояснил вице-премьер.
Он подчеркнул, что окончательное решение о повышении минимальной заработной платы будет приниматься с учетом возможностей государственного бюджета.
"До какого уровня мы повысим минимальную зарплату или будем ли повышать ее вообще - всё будет зависеть от возможностей бюджета", - подчеркнул Серик Жумангарин.
В Правительстве продолжают анализировать возможные параметры повышения минимальной заработной платы.
Что говорили о повышении ранее
Напомним, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщал, что в Казахстане планируют увеличить минимальную заработную плату до 150 тысяч тенге. При этом конкретные сроки реализации не определены.
По словам Азамата Амрина, решение о повышении МЗП будет приниматься с учетом нескольких экономических факторов.
"В целом в мире минимальная заработная плата составляет около 50% от медианной. У нас медианная зарплата - порядка 302 тысяч тенге. Поэтому доведение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге - это наша ближайшая цель. Однако механизм реализации зависит от параметров бюджета, которые сейчас рассчитываются", - отметил он.
Он также подчеркнул, что возможность повышения напрямую зависит от доходов государственного бюджета.
