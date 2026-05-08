Когда в Казахстане могут повысить минимальную зарплату

В Казахстане рассматривают возможность повышения минимальной заработной платы, передает BAQ.KZ.

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве заявил, что этот вопрос сейчас прорабатывается.

По словам министра, при определении размера минимальной зарплаты учитываются несколько экономических показателей, в том числе производительность труда и уровень медианной заработной платы.

"Минимальная заработная плата рассчитывается на основе двух основных показателей. Первый - производительность труда, второй - медианная заработная плата. Кроме того, введен коэффициент неопределенности, который позволяет регулировать уровень минимальной зарплаты", - пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что окончательное решение о повышении минимальной заработной платы будет приниматься с учетом возможностей государственного бюджета.

"До какого уровня мы повысим минимальную зарплату или будем ли повышать ее вообще - всё будет зависеть от возможностей бюджета", - подчеркнул Серик Жумангарин.

В Правительстве продолжают анализировать возможные параметры повышения минимальной заработной платы.

Что говорили о повышении ранее

Напомним, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщал, что в Казахстане планируют увеличить минимальную заработную плату до 150 тысяч тенге. При этом конкретные сроки реализации не определены.

По словам Азамата Амрина, решение о повышении МЗП будет приниматься с учетом нескольких экономических факторов.

"В целом в мире минимальная заработная плата составляет около 50% от медианной. У нас медианная зарплата - порядка 302 тысяч тенге. Поэтому доведение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге - это наша ближайшая цель. Однако механизм реализации зависит от параметров бюджета, которые сейчас рассчитываются", - отметил он.

Он также подчеркнул, что возможность повышения напрямую зависит от доходов государственного бюджета.