Когда в Казахстане включат отопление: названы сроки
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В северных и восточных регионах Казахстана отопительный сезон планируют начать до 1 октября. Конкретные сроки будут зависеть от погодных условий. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
«С 14 сентября отопительный сезон начат в Павлодарской области. До 1 октября ожидается его начало в северных и восточных регионах, в зависимости от погодных условий», – сказал министр.
Сколько топлива заготовили к зиме
По данным Министерства энергетики, на станциях сформированы запасы в объеме 4,9 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута. Также подготовлено необходимое пусковое оборудование. Продолжается ремонт энергетической инфраструктуры. К настоящему времени работы завершены на четырех энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Кроме того, модернизировано 17 тыс. км линий электропередачи, завершаются работы еще на девяти подстанциях.
Теплосети готовы на 97%
Готовность теплосетей по стране оценивается в 97%. Из запланированных к ремонту 377 км сетей работы выполнены на 366 км.
Особое внимание уделяется объектам в областях Улытау, Абай, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
В Сатпаеве завершена реконструкция тепловой магистрали, сейчас проводится промывка и опрессовка сетей.
В Петропавловске готовность магистралей достигла 95%. Завершить работы планируют к концу недели.
В Степногорске показатель составляет 76%, окончание работ намечено на 25 сентября.
В Семее готовность трех проектов составляет 70%. Поставку необходимого оборудования – насосов и теплообменников – ожидают до 26 сентября.
Что поручил Олжас Бектенов
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам соответствующих регионов взять завершение ремонта под личный контроль.
«Как было отмечено в выступлении министра, в ряде регионов работы еще не завершены. Акимам данных регионов взять на свой личный контроль завершение ремонтных работ. Особое внимание уделить запуску тепла в городах Семей, Степногорск и Петропавловск», – сказал Олжас Бектенов.
В Правительстве уточнили, что ремонтные работы уже полностью завершены в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях. На энергоисточниках сформированы необходимые запасы топлива и подготовлено оборудование для начала отопительного сезона.
Контроль и координация работы по подготовке регионов к отопительному сезону возложены на первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.
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