Когда завершат строительство спорткомплекса "Казахстан" в Астане
Сегодня 2026, 12:58
Фото: gov.kz
Строительство спорткомплекса "Казахстан" в Астане завершится в 2027 году, сообщил в кулуарах Правительства заместитель акима города Ерсин Отебаев, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что строительство спорткомплекса начато. Журналисты уточнили, были ли перенесены сроки строительства.
"Я не знаю, о каких сроках вам говорили. Я просто говорю вам, что на следующий год. Наверное, в течение лета-осени примерно (завершится строительство. - Прим. ред.)", - сказал Отебаев.
В июне 2025 года стало известно, о том, что спорткомплекс начали сносить. Акимат города сообщил о планах по его реконструкции.
