Кого «Ауыл» отправляет в Курултай? Пять самых известных кандидатов партии

Два экс-депутаты, представители агробизнеса, ректор университета, депутаты и предприниматели – именно такую команду партия "Ауыл" отправляет на выборы в Курултай. BAQ.KZ изучил список кандидатов и подготовил топ-5 самых известных персон партии.

Каракат Абден – семья и национальные ценности

Одной из самых узнаваемых фигур в списке стала член Политического совета партии "Ауыл" Каракат Абден. Казахстанцы знают ее как общественного деятеля, и экс-депутата Мажилиса. В партии она представляет социальный блок, вопросы семьи, материнства, детства и сохранения национальных ценностей.

Выступая на внеочередном XXVI съезде партии, Каракат Абден подчеркнула, что благополучие страны начинается с развития села.

"Каждый из нас в ответе за положение сел. Мы должны повышать уровень села и благосостояние сельчан. Считаю, что идеология села должна стать основой государственной идеологии. Если будет процветать аул, будет процветать и наша страна. Поэтому мы готовы усердно работать, чтобы процветали наши села", – отметила она.

Фото: instagram.com/abdenkarakat

Жигули Дайрабаев – продовольственная безопасность и поддержка фермеров

Одним из самых известных кандидатов вновь стал председатель Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев. Экс-мажилисмен уже много лет выступает в защиту отечественных фермеров, развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности.

По словам Дайрабаева, партия продолжит уделять особое внимание развитию аграрной отрасли и сельских территорий.

"Мы превратим нашу страну в индустриально-аграрную державу, таким образом создадим государство с высоким уровнем продовольственной безопасности. Мы сформируем богатое село, развитые города и сильное государство", – заявил он.

Жигули Дайрабаев также отметил, что в рядах партии объединились люди, искренне заинтересованные в развитии страны.

"В наших рядах настоящие патриоты, которые любят свою землю", – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба партии «Ауыл»

Серик Егизбаев – аграрная политика и развитие села

Первый заместитель председателя партии "Ауыл" Серик Егизбаев на протяжении многих лет занимается вопросами развития агропромышленного комплекса и поддержки сельских территорий.

По его словам, партия остается верна своей главной идеологии – развитию аграрной отрасли.

"Платформа и цель нашей партии остаются неизменными. Это поддержка нашей аграрной направленности. Казахстан был, есть и должен оставаться аграрной державой. Потому что ценности и потребности человека – это хорошая экология, правильное питание и все связанные с этим вопросы. Поэтому надо поддерживать наше село и наших тружеников", – отметил он.

Фото: Пресс-служба мажилиса

Анар Турмухамбетова – медицина и подготовка будущих врачей

В число кандидатов вошла ректор Медицинского университета Астана Анар Турмухамбетова. Доктор медицинских наук многие годы занимается развитием медицинского образования и подготовкой специалистов для отечественной системы здравоохранения.

Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу о присвоении Медицинскому университету Астана статуса национального. Кроме того, Глава государства поддержал предложение присвоить вузу имя выдающегося ученого, академика, "Қазақстанның Еңбек Ері" Торегельды Шарманова. В университете назвали это решение историческим событием.

По словам Турмухамбетовой, новый статус открывает перед вузом новые возможности и одновременно накладывает большую ответственность.

"Национальный статус – это не право останавливаться, а большая ответственность. Он обязывает нас каждый день становиться лучше. Именно в этом мы видим свою главную миссию и ответственность перед Казахстаном", – подчеркнула она.

Фото: qmu.edu.kz

Талгат Айтбаев – предпринимательство и развитие регионов

Еще одним кандидатом стал директор ТОО "Авто Нур-Мах" Талгат Айтбаев. Помимо предпринимательской деятельности, он является депутатом маслихата города Шымкента. В партийной команде Айтбаев представляет интересы регионального бизнеса, делая акцент на развитии предпринимательства и экономики.

Всего партия "Ауыл" выдвинула 69 кандидатов на выборы депутатов Курултая. Главным принципом предвыборной программы стала формула "Сильные регионы – сильный центр".

По словам Каракат Абден, в список вошли представители разных сфер и регионов страны.

"Все 69 кандидатов достойные, потому что отбор был демократичным. Это кандидаты и от регионов, и от центра. Все впереди. Пройдут сильнейшие", – заявила она в кулуарах съезда.

Фото: пресс-служба партии «Ауыл»

Предвыборная программа партии состоит из 4 ключевых блоков. В ней отражены итоги работы фракции "Ауыл", а также определены 7 приоритетных направлений развития регионов.

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа 2026 года. Центральная избирательная комиссия допустила к участию в выборах семь политических партий.