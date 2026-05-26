Кок-Жайлау не застроят ЖК? Мухтар Тайжан ответил на главные страхи алматинцев

Общественный деятель и политик Мухтар Тайжан прокомментировал основные опасения, связанные с возможным строительством горнолыжного курорта в Кок-Жайлау. Он заявил, что большинство доводов противников проекта не имеют под собой оснований, а территория сохранит статус особо охраняемой природной зоны, передает корреспондент BAQ.KZ.

В Алматы на специальной встрече обсудили проект развития горного кластера, в том числе вопросы, связанные с Кок-Жайлау. Мухтар Тайжан ответил на распространенные в обществе опасения и назвал их "мифами".

Земля не перейдет в частную собственность

По словам Тайжана, на территории Кок-Жайлау не планируется строительство жилых комплексов. Он подчеркнул, что земля останется в собственности государства и будет находиться в ведении Иле-Алатауского национального парка.

"Земля находится в государственной собственности, точнее - в ведении Иле-Алатауского национального парка. Она не потеряет статус особо охраняемой природной территории. Поэтому с юридической точки зрения строительство жилых комплексов там невозможно", - сказал он.

Также, по словам политика, территория не будет закрыта для пеших туристов. Напротив, существующие маршруты, по его мнению, могут быть благоустроены по международным стандартам.

"Современные технологии позволяют обеспечить снег"

Отдельно Тайжан остановился на вопросе климатических изменений. Он считает, что потепление климата не является препятствием для развития горнолыжного курорта в Кок-Жайлау.

В качестве примера он привел проекты в других странах.

"Саудовская Аравия строит горнолыжный комплекс в пустыне. Узбекистан и Азербайджан также открыли курорты на территориях, расположенных ниже Шымбулака. Современные технологии позволяют обеспечить снег на 100%", - отметил Тайжан.

Что говорят о лавинной опасности

Общественный деятель также прокомментировал опасения, связанные с риском схода лавин. По его словам, эта тема обсуждается десятилетиями, однако современные инженерные решения и технологии прогнозирования позволяют снижать такие риски.

"Раньше в автомобилях не было системы ABS. Сейчас технологии развились. Есть способы предотвращения лавинной опасности", - сказал он.

Экология и воздух Алматы

Говоря об экологических рисках, Тайжан заявил, что горнолыжный курорт, по его мнению, не ухудшит качество воздуха в городе.

"Там не будут строить цементный завод или атомный реактор. Наоборот, алматинцы смогут подниматься в горы и дышать чистым воздухом, когда экологическая ситуация в городе ухудшается", - сказал общественный деятель.

Искусственное озеро и водная безопасность

На встрече также затронули вопрос возможного создания искусственного водоема. По словам Тайжана, речь может идти о небольшом водохранилище, которое не представляет угрозы для города.

"Там может быть собрано 60-80 тысяч кубометров воды. Для сравнения, в Большом Алматинском озере находится 10-14 млн кубометров воды. Поэтому утверждения о том, что это может привести к затоплению города, не соответствуют действительности", - сказал он.

Он также не согласился с мнением, что искусственный водоем может оставить Алматы без питьевой воды.

"Алматы ежегодно потребляет примерно 250 млн кубометров воды. А искусственное озеро в Кок-Жайлау не составит даже одного процента от этого объема", - отметил Тайжан.

Историческое наследие обещают сохранить

Отвечая на вопросы об археологических и исторических объектах, Тайжан заявил, что все значимые участки должны быть сохранены. По его словам, после консультаций со специалистами объекты, представляющие ценность, будут защищены.

"Там нет петроглифов или курганов. Есть лишь следы некоторых древних поселений. Мы можем превратить их в туристические объекты", - сказал он.

Сиверсова яблоня и краснокнижные растения

Тайжан также прокомментировал опасения по поводу возможного ущерба для яблони Сиверса и растений, занесенных в Красную книгу. По его словам, проект не представляет для них критической угрозы.

"Яблоня Сиверса растет по всему Иле Алатау. Территория, о которой мы говорим, составляет всего 0,1% ее ареала. Поэтому угрозы, которую можно было бы назвать катастрофой, нет", - сказал Мухтар Тайжан.

Он также отверг мнение о том, что грунт Кок-Жайлау непригоден для строительства горнолыжной инфраструктуры.

"С геологической точки зрения Кок-Жайлау не отличается от Шымбулака, Ой-Карагая или Табагана. Окончательное заключение должны дать специалисты института почвоведения", - отметил политик.

По словам Тайжана, развитие горного кластера должно проходить с учетом экологических требований, безопасности и интересов города.

О проекте

В целом, проект развития Алматинского горного кластера рассчитан на 2025–2029 годы и включает более 120 мероприятий на сумму свыше 650 млрд тенге. Речь идёт о масштабной модернизации туристической инфраструктуры: строительстве канатных дорог, гостиниц, глэмпингов, дорог и инженерных сетей.

Ранее в Алматы был представлен проект нового горного курорта Almaty SuperSki.

Ожидается, что реализация плана позволит почти втрое увеличить поток иностранных туристов - до 1,8 млн человек, создать новые рабочие места и значительно увеличить налоговые поступления.

Одним из ключевых и одновременно наиболее обсуждаемых направлений остаётся развитие района Кок-Жайлау. В частности, в планах - строительство канатной дороги "Medeu Eco Park – Кок Жайляу", а также развитие туристической инфраструктуры в горной зоне.

При этом тема Кок-Жайлау уже ранее вызывала общественный резонанс.

В 2019 году в СМИ появилась информация о возможных нарушениях при реализации проекта. Сообщалось, что в 2014–2019 годах на строительство инженерных сетей было направлено более 30 млн долларов бюджетных средств, однако часть объектов фактически отсутствовала.

После публикаций материалы были переданы в антикоррупционные органы для проверки. В случае подтверждения нарушений допускалась возможность возбуждения уголовного дела.

Таким образом, текущие планы по развитию горного кластера, включая Кок-Жайлау, реализуются с учётом прежнего общественного опыта и повышенного внимания к прозрачности расходования средств.

