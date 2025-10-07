После запуска ОСМС финансирование медицины увеличилось более чем в два раза, сообщила на заседании Правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

"Внедрение страховой модели стало драйвером увеличения общих расходов на здравоохранение Казахстана. После запуска ОСМС среднегодовой темп прироста отраслевого финансирования увеличился более чем в два раза и составил 21,2 процентов, что стимулировало приток инвестиций, в том числе частных", - сказала министр.

Она отметила, что к 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в структуре расходов отрасли.

