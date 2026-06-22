С 25 июня в Казахстане начинается прием документов в колледжи на 2026–2027 учебный год. Как сообщили в Министерстве просвещения, для абитуриентов предусмотрено 140 тысяч мест по государственному образовательному заказу, передает BAQ.kz.

Подать документы можно через портал eGov.kz либо непосредственно в колледже в электронном формате.

В ведомстве отметили, что количество грантов увеличено по техническим специальностям. При поступлении на специальности среднего звена и программы прикладного бакалавриата конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата с учетом обязательных и профильных предметов.

Выпускники, которые планируют получить рабочую квалификацию, смогут поступить по результатам собеседования.

Для абитуриентов педагогических специальностей предусмотрены эссе или диктант, а поступающим на медицинские и творческие направления необходимо будет пройти специальные либо творческие экзамены.

Прием документов на большинство специальностей продлится до августа. Так, на рабочие квалификации документы будут принимать до 27 августа, на специальности среднего звена – до 22 августа.

Кроме того, при поступлении в колледжи продолжат действовать предусмотренные законодательством квоты для отдельных категорий граждан.

В Министерстве просвещения рекомендуют будущим студентам заранее уточнять условия поступления и перечень необходимых документов в выбранных учебных заведениях.

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