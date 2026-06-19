Прием документов в вузы Казахстана стартует 20 июня: даты, гранты и проходные баллы

С 20 июня во всех вузах Казахстана начнут работу приемные комиссии. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования, передает BAQ.kz.

Абитуриенты, которые уже сдали ЕНТ и не планируют участвовать в конкурсе образовательных грантов, смогут подавать документы для поступления на платной основе в выбранные университеты.

Прием заявлений на образовательные гранты

Для претендентов на государственные образовательные гранты прием заявлений пройдет с 13 по 20 июля 2026 года. В этот период выпускники смогут выбрать образовательные программы и вузы для дальнейшего обучения.

Подать заявление на участие в конкурсе грантов можно через приемные комиссии вузов независимо от выбранного учебного заведения. Кроме того, предусмотрена возможность подачи документов онлайн через виртуальные приемные комиссии университетов и портал eGov.

Проходные баллы для поступления

В министерстве напомнили, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются без изменений. Для национальных вузов необходимо набрать не менее 65 баллов, для других вузов – 50 баллов. Для направлений "Педагогические науки" и "Право" установлен порог в 75 баллов, для специальностей в сфере здравоохранения – 70 баллов.

При этом по предмету "История Казахстана" и двум профильным дисциплинам либо творческому экзамену абитуриенты должны набрать не менее 5 баллов. По "Грамотности чтения" и "Математической грамотности" минимальный результат составляет 3 балла. Вузы также вправе устанавливать собственные проходные баллы по отдельным образовательным программам.

Когда объявят обладателей грантов

Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа 2026 года.

Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа.

В Министерстве науки и высшего образования также рекомендовали абитуриентам обращаться напрямую в приемные комиссии интересующих университетов по вопросам творческих и специальных экзаменов, образовательных программ, условий проживания в общежитиях и организации учебного процесса.

Читайте также: