  • 9 Июня, 10:42
  • BAIGENEWS

Коллективный договор в Казахстане теперь можно заключить онлайн

На портале HR Enbek появился электронный формат коллективного договора.

Сегодня, 10:33
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: Unsplash

На Портале трудовых ресурсов HR Enbek доступна функция заключения электронного коллективного договора (ЭКД) между работодателем и профсоюзной организацией, передает BAQ.KZ.

Процесс полностью цифровизирован:

  • Представитель профсоюза создает проект ЭКД в личном кабинете и направляет его работодателю.
  • После согласования работодателем документ автоматически отправляется государственному инспектору по труду для проверки на соответствие трудовому законодательству.
  • После одобрения госинспектора договор подписывается и становится доступным обеим сторонам.
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На всех этапах — от создания до подписания — система автоматически отправляет уведомления работодателю и профсоюзу, что позволяет своевременно отслеживать статус документа.

Готовый документ можно скачать, а его подлинность — проверить по QR-коду, встроенному в электронную версию ЭКД.

Внедрение электронного формата направлено на повышение прозрачности трудовых отношений, соблюдение законодательства, усиление контроля за исполнением обязательств работодателя и мониторинг условий труда на рабочих местах.

Ранее мы писали о том, что более 39 тысяч безработных казахстанцев прошли обучение онлайн.

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