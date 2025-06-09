На Портале трудовых ресурсов HR Enbek доступна функция заключения электронного коллективного договора (ЭКД) между работодателем и профсоюзной организацией, передает BAQ.KZ.

Процесс полностью цифровизирован:

Представитель профсоюза создает проект ЭКД в личном кабинете и направляет его работодателю.

После согласования работодателем документ автоматически отправляется государственному инспектору по труду для проверки на соответствие трудовому законодательству.

После одобрения госинспектора договор подписывается и становится доступным обеим сторонам.



На всех этапах — от создания до подписания — система автоматически отправляет уведомления работодателю и профсоюзу, что позволяет своевременно отслеживать статус документа.

Готовый документ можно скачать, а его подлинность — проверить по QR-коду, встроенному в электронную версию ЭКД.

Внедрение электронного формата направлено на повышение прозрачности трудовых отношений, соблюдение законодательства, усиление контроля за исполнением обязательств работодателя и мониторинг условий труда на рабочих местах.

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