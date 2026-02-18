С 18 февраля стартуют продажи коллекционных серебряных монет «OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK» из серии «Спорт» и «БАЙҚОҢЫР - 70 ЖЫЛ» из серии «Выдающиеся события и люди». Об этом сообщили в Нацбанке. Приобрести монеты можно через интернет-магазин банк, передает BAQ.KZ.

Напомним, монета «OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK» номиналом 1000 тенге изготовлена из серебра 925 пробы, c применением технологии цветной печати. Масса монеты – 20 грамм, диаметр – 37 мм, качество изготовления – proof. Она выпущена тиром 2 тысячи штук.

Монета «БАЙҚОҢЫР - 70 ЖЫЛ» номиналом 2000 тенге изготовлена полностью из тантала, с применением на аверсе монеты технологии нанесения скрытых изображений, видимых под ультрафиолетовым свечением. Масса монеты – 100 грамм, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof. Она выпущена тиражом 500 штук.

В Нацбанке отметили, что коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.