Колумбия остановила экспорт кофе после землетрясения

Экспорт кофе из Колумбии практически прекратился после разрушительного землетрясения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Проблема не в самом порте, а в дорогах к нему. Буэнавентура, главный кофейный порт страны, оказался фактически отрезан из-за завалов, особенно у тоннелей на трассе Кали, Буэнавентура.

Кофейные операции сейчас приостановлены. Возможны отдельные отгрузки, но в данный момент экспорт кофе остановлен, - сказал глава ассоциации экспортёров Asoexport Густаво Гомес.

По его словам, официальной информации о том, когда дорогу откроют полностью, пока нет. Операторы терминалов оценивают ущерб и приостановили либо ограничили приём зерна.

Порты Картахены и Санта-Марты на карибском побережье работают штатно, но перебросить туда грузы мешает острая нехватка грузовиков.

Ситуацию осложняет география. Транспортные компании и перерабатывающие мощности сосредоточены в кофейном поясе страны, рядом с зоной землетрясения, где работа тоже нарушена.

Совпал и сезон. Сейчас урожай собирают на юге, в департаментах Каука, Нариньо, Валье-дель-Каука и Уила, а этот кофе обычно уходит именно через Буэнавентуру.

Перерабатывающие предприятия всё ещё оценивают ущерб. Сообщений о серьёзных разрушениях на кофейных заводах пока не поступало, но на работу влияют отключения электричества, проблемы со связью и положение самих сотрудников, часть из которых потеряла жильё, - отметил Гомес.

Масштаб потерь считается просто. Колумбия вывозит около 1 млн мешков по 60 кг в месяц, то есть каждые сутки простоя задерживают порядка 33 тысяч мешков, это примерно 2 тысячи тонн зерна.

Проблемы не закончатся с открытием дорог. Накопившийся кофе двинется разом, и в портах могут возникнуть заторы.

Рынок отреагировал нервно. Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке метнулись от многонедельных максимумов к небольшому снижению, трейдеры взвешивают последствия для поставок и логистики.

Колумбия занимает второе место в мире по производству арабики. В 2025 году страна собрала 13,4 млн мешков кофе.