Команда “Kazakhstan C”, установив рекорд по времени выполнения задания “Спасение заложника” (00:50 мин.), второй день лидирует в Международных соревнованиях специальных подразделений UAE SWAT Challenge, передает BAQ.KZ.

Команда Kazakhstan А по итогам второго этапа находится на 14 строке турнирной таблицы. Женская сборная Tomiris так же, как и в первый день, лидирует среди женских команд, оставив позади большинство команд с мужским составом, наши девушки занимают 23 место по итогам второго этапа.

Остальные две команды Kazakhstan D и Kazakhstan В показали хорошие результаты, но не смогли войти в ТОП-20.

Борьба продолжается, турнир UAE SWAT Challenge продлится еще три дня. Победители будут определены по итогам всех пяти этапов, в каждом из них участники проходят испытания на выносливость, точность действий, командное взаимодействие и умение работать в условиях повышенной нагрузки.

Напомним, Международные соревнования специальных подразделений The UAE SWAT Challenge, которые имеют статус главного испытания спецназа, проходят 7-11 февраля в г. Дубай (ОАЭ) с участием 109 команд подразделений специального назначения из 48 стран мира.