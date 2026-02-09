Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Команда “Kazakhstan C”, установив рекорд по времени выполнения задания “Спасение заложника” (00:50 мин.), второй день лидирует в Международных соревнованиях специальных подразделений UAE SWAT Challenge, передает BAQ.KZ.
Команда Kazakhstan А по итогам второго этапа находится на 14 строке турнирной таблицы. Женская сборная Tomiris так же, как и в первый день, лидирует среди женских команд, оставив позади большинство команд с мужским составом, наши девушки занимают 23 место по итогам второго этапа.
Остальные две команды Kazakhstan D и Kazakhstan В показали хорошие результаты, но не смогли войти в ТОП-20.
Борьба продолжается, турнир UAE SWAT Challenge продлится еще три дня. Победители будут определены по итогам всех пяти этапов, в каждом из них участники проходят испытания на выносливость, точность действий, командное взаимодействие и умение работать в условиях повышенной нагрузки.
Напомним, Международные соревнования специальных подразделений The UAE SWAT Challenge, которые имеют статус главного испытания спецназа, проходят 7-11 февраля в г. Дубай (ОАЭ) с участием 109 команд подразделений специального назначения из 48 стран мира.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Команды спецназа Казахстана вошли в топ-10 по итогам первого дня UAE SWAT Challenge в ОАЭ