Комплексный план повышения доходов населения до 2029 года принят в Казахстане

В Правительстве представили комплексный план повышения доходов населения на 2026-2029 годы, передает BAQ.KZ.

План на брифинге в Правительстве представил первый заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин.

Документ включает 59 мероприятий по шести направлениям. Новый план сменяет программу, реализуемую с 2022 года.

Одной из системных мер Комплексного плана является поэтапное повышение заработной платы.

Второе направление включает меры по снижению инфляции и обеспечению роста реальных доходов населения. Основная задача – добиться того, чтобы доходы граждан росли темпами, опережающими инфляцию.

Третье направление направлено на снижение долговой нагрузки и повышение финансовой активности населения. В рамках этого блока предусмотрены меры по укреплению финансовой устойчивости граждан и расширению их возможностей для эффективного управления личными финансами.

Четвертое направление связано с развитием человеческого капитала и повышением уровня занятости. Особое внимание уделяется повышению качества образования, развитию профессиональных навыков и созданию условий для продуктивной занятости населения.

Пятое направление предусматривает создание качественных рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, поддержки предпринимательства и повышения производительности труда в ключевых секторах экономики.

Шестое направление включает налоговые и социальные меры, направленные на повышение адресности социальной поддержки, совершенствование налоговых механизмов и создание дополнительных стимулов для роста доходов населения.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана планирует реализовать комплекс мер, направленных на повышение доходов населения и сокращение дифференциации заработных плат между отраслями, регионами и категориями работников.