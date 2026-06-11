Разрыв между средней и медианной зарплатой в Казахстане достиг 39,2%

Правительство Казахстана планирует реализовать комплекс мер, направленных на повышение доходов населения и сокращение дифференциации заработных плат между отраслями, регионами и категориями работников. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

Вице-министр отметил, что в стране сохраняется существенный разрыв между средней и медианной заработной платой.

"В I квартале 2026 года разрыв между средней и медианной заработной платой составил 39,2%. Также сохраняется высокая дифференциация трудовых доходов между отраслями, регионами и категориями работников", – сказал Амрин.

Ведомство предлагает следующие пути решения: повышение МЗП, увеличение доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств, повышение заработной платы гражданских служащих, а также увеличение средней заработной платы производственного персонала СЕМ и проведение индексации должностных окладов госслужащих каждые три года.

Ранее сообщалось о том, что в первом квартале 2026 года зарплаты в Казахстане выросли в номинальном выражении и достигли в среднем 461 486 тенге, однако реальная покупательная способность снизилась из-за инфляции.