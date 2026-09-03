Что изменится с 7 сентября для пенсионных накоплений казахстанцев

С 7 сентября казахстанцы получат возможность передавать частным управляющим до 100% пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Как оценить потенциальную доходность и риски и на что смотреть при выборе компании? Корреспондент BAQ.KZ выяснила у эксперта, что нужно знать вкладчикам перед принятием такого решения.

Шесть компаний

В настоящее время к управлению пенсионными активами допущены шесть компаний: Alatau City Invest, BCC Invest, Halyk Global Markets, Halyk Finance, «Сентрас Секьюритиз» и Tansar Capital. При этом Halyk Global Markets с 1 января 2026 года не принимает новые заявления вкладчиков, поэтому для новых переводов доступны остальные управляющие.

Пенсионные активы вкладчиков, ранее переданные Halyk Global Markets, до прекращения договора продолжат находиться под управлением компании, после чего будут переданы под управление Национального Банка.

Какова доходность компаний

Бизнес-трекер Геннадий Ким обращает внимание на разницу в доходности пенсионных активов под управлением Национального Банка и частных компаний.

«Если смотреть на последние доступные данные на 1 августа 2026 года, доходность активов под управлением Нацбанка за 12 месяцев составила 7,13%. У частных управляющих с сопоставимой годовой историей результаты были от 9,34% до 15,63%. Например, у «Сентрас Секьюритиз» – 15,63%, у Alatau City Invest – 10,99%, у BCC Invest – 9,35%, у Halyk Finance – 9,34%. То есть некоторые частные управляющие действительно показали результат заметно лучше Нацбанка. Но годовая инфляция в июле была 10,2%. Получается, что инфляцию обогнали тоже не все», - говорит эксперт.

При этом результаты за предыдущие периоды не гарантируют аналогичную доходность в будущем.

Что выгоднее - Нацбанк или частная управляющая компания?

Геннадий Ким отмечает, что Национальный Банк придерживается более консервативной стратегии, где основными приоритетами остаются сохранность средств и стабильность на долгосрочном горизонте.

Частные управляющие, в свою очередь, могут действовать более гибко, в том числе инвестировать больше средств в акции, иностранные финансовые инструменты и ETF.

Это дает возможность получить более высокую доходность, однако одновременно может означать и более высокую волатильность.

«Здесь вообще не стоит смотреть на вопрос как «перевести все или не переводить ничего». Возможность с 7 сентября передавать частным управляющим до 100% накоплений - это право, а не призыв обязательно этим правом воспользоваться. Для человека с длинным горизонтом часть средств у частного управляющего может быть способом диверсификации. Но решение все равно должно быть индивидуальным», - отмечает эксперт.

Почему частные управляющие пока не пользуются спросом у казахстанцев

Из общего объема пенсионных активов в 28 343,6 млрд тенге под управлением частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) находится лишь 137,5 млрд тенге.

По мнению бизнес-трекера Геннадия Кима, такие данные можно объяснить сразу несколькими причинами.

Одна из них - долгосрочный характер пенсионных сбережений. В отличие от использования накоплений на жилье или лечение, потенциальный эффект от инвестиционной доходности ощущается не сразу.

«Пенсия для большинства людей кажется чем-то очень далеким. На ипотеку или лечение люди используют накопления активно, потому что результат понятен прямо сейчас. А разница в будущей доходности выглядит абстрактно», - отметил эксперт.

Еще одним фактором Ким называет недостаток доверия. Бизнес-трекер считает, что изменения правил пенсионной системы могли сформировать у части вкладчиков опасения, что принятое сегодня решение в дальнейшем может оказаться невыгодным.

Кроме того, самостоятельный выбор управляющего требует определенной финансовой грамотности. Вкладчику необходимо сравнивать инвестиционные декларации компаний, структуру их портфелей, уровень риска и комиссии.

Экономист Айдар Алибаев считает, что одна из причин низкого интереса - недостаток информации об их работе. По его мнению, компании пока не слишком активно борются за клиентов и рассказывают о своих преимуществах.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с периодом, когда в Казахстане работали частные накопительные пенсионные фонды. Тогда между ними существовала заметная конкуренция. Компании вкладывались в рекламу, стремились привлечь вкладчиков и повышали качество услуг.

«То есть была реальная конкуренция. Сейчас такой картины почему-то не наблюдается. Я бы не сказал, что сегодня заметна активная борьба частных управляющих за вкладчика».

Экономист считает, что заинтересованность управляющих компаний в привлечении клиентов должна расти.

С 7 сентября возможности вкладчиков расширятся еще в одном направлении. Управляющие смогут предлагать до трех инвестиционных портфелей – консервативный, умеренный и рискованный. Они будут отличаться уровнем риска, ожидаемой доходностью и структурой вложений.

Поэтому при выборе стоит сравнивать уже не только показатели разных компаний, но и конкретную инвестиционную стратегию, которую они предлагают.

Как выбрать управляющую компанию

Геннадий Ким считает, что оценивать компанию необходимо сразу по нескольким показателям.

В частности, стоит обратить внимание на доходность за более продолжительный период. Например, три-пять лет и сопоставить ее с уровнем инфляции.

Также имеют значение структура инвестиционного портфеля, соотношение акций и облигаций, валютная диверсификация, размер комиссий и финансовая устойчивость самой компании.

«Еще важно проверить, были ли у управляющего санкции или другие меры со стороны регулятора. Эта информация есть на платформе invest.enpf.kz», - отметил эксперт.

По его мнению, универсальной инвестиционной стратегии для всех вкладчиков нет, поскольку необходимо учитывать возраст человека и количество лет, оставшихся до выхода на пенсию

Экономист Айдар Алибаев советует перед принятием решения сравнить предложения нескольких управляющих компаний.

«Там вкладчику могут показать структуру инвестиционного портфеля, объяснить, куда инвестируются средства и какую доходность компания показывает не только сейчас, но и за последние несколько лет», - отметил Алибаев.

Эксперт также считает, что нужно изучить структуру инвестиционного портфеля и выяснить, куда компания вкладывает пенсионные средства.

При этом эксперт советует не принимать решение после консультации только с одним управляющим. Каждая компания заинтересована представить собственные преимущества, поэтому предложения лучше сравнить.

«Перевод пенсионных накоплений под управление частной компании - серьезный шаг. Поэтому стоит уделить этому вопросу время и только после этого делать выбор», - заключил он.

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