Кому и за какие мобильные переводы придется отчитываться перед налоговой - эксперт

В Казахстане с 10 ноября действуют новые условия контроля мобильных переводов. Денежный порог повысили до 1 557 000 теңге, но даже превышение этой суммы не означает автоматической проверки. Кому могут направить уведомление, нужно ли на него отвечать и когда придется подавать декларацию, рассказала эксперт Комитета государственных доходов Министерства финансов Данагуль Сагынбек.

По ее словам, банки передают сведения налоговым органам, когда одновременно выполняются три условия. В течение каждого из трех месяцев подряд на личный счет поступают переводы от 100 и более разных человек, общая сумма за этот период превышает 360 месячных расчетных показателей, а сам счет не предназначен для предпринимательской деятельности.

В 2026 году денежный порог составляет 1 557 000 теңге. Прежде он был установлен на уровне 1 020 000 теңге.

«Если на личный банковский счет физического лица, не предназначенный для предпринимательской деятельности, в течение трех месяцев подряд поступают переводы от 100 и более человек, а общая сумма за этот период превышает 360 месячных расчетных показателей, такие операции подлежат контролю», пояснила Данагуль Сагынбек.

При этом 100 отправителей учитываются отдельно в каждом месяце, а сумма переводов складывается за все три месяца.

Что происходит после уведомления налоговой

По словам эксперта, получение уведомления еще не означает, что гражданин нарушил налоговое законодательство. Проверка поступлений проходит поэтапно.

«На первом этапе налогоплательщикам направляются информационные PUSH-уведомления. Отвечать на них не требуется. На втором этапе проводится камеральный контроль. Если выявляются расхождения, гражданину направляется соответствующее уведомление. На третьем этапе принимаются меры по назначению и проведению налоговой проверки», рассказала она.

Информационное сообщение и уведомление по итогам камерального контроля имеют разное значение. Первое предназначено для информирования гражданина и не требует ответа. Второе направляется при выявлении расхождений и предусматривает установленный порядок исполнения.

По данным Комитета государственных доходов, по итогам первого и второго кварталов гражданам направили 274 318 информационных PUSH-уведомлений.

После проведенной работы 55 133 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Когда придется подавать декларацию

Данагуль Сагынбек пояснила, что порядок декларирования зависит от характера полученного дохода и статуса налогоплательщика.

«Если гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он должен отразить полученный доход в налоговой отчетности по форме 220 или 290 в зависимости от применяемого налогового режима. Если он не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый, такой доход необходимо отразить в декларации по форме 270», сообщила эксперт.

По ее словам, декларацию по форме 270 за доходы 2026 года необходимо представить до 15 сентября 2027 года. Срок уплаты индивидуального подоходного налога установлен до 25 сентября 2027 года.

При этом речь идет о доходах, подлежащих декларированию и налогообложению. Обычные переводы между родственниками, возврат долгов или перечисления на личные расходы сами по себе не считаются предпринимательским доходом.

Новые правила не запрещают получать на карту суммы свыше 1,5 млн теңге. Денежный порог, количество отправителей и период поступления средств служат критериями для выявления возможной предпринимательской деятельности, а не основанием для автоматического начисления налогов.