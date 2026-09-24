Кому передали возвращенные государству земли: ответили в Минсельхозе

«15,6 млн гектаров за четыре года было возвращено в государственную собственность. Из них на сегодня перераспределено уже 13,5 млн гектаров, из которых 5,5 млн гектаров были предоставлены местному населению для удовлетворения потребностей в пастбищных угодьях вокруг населенных пунктов – это так называемые общественные пастбища. Еще 8 млн гектаров были предоставлены на конкурсной основе организованным хозяйствам», – сообщил Мурат Темиржанов.
В 2026 году территориальные подразделения комитета провели более тысячи внеплановых проверок на площади свыше 1 млн гектаров.
По словам его словам, возврат и последующее перераспределение земель отслеживаются через несколько информационных систем, в том числе zherreskarta.kz
и систему «Жер инспектор».
«Интеграция этих двух баз дает нам полную картину по стране. Мы видим, в какой части страны идет возврат, где идет или не идет перераспределение», – отметил он.
Данные в информационных системах доступны с разбивкой по областям и районам.
Темиржанов также сообщил
, что за четыре года дефицит пастбищ в стране сократился с 8,4 млн до 2,4 млн гектаров.