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Кому передали возвращенные государству земли: ответили в Минсельхозе

24 Сентября 2026, 15:32
АВТОР
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Архив BAQ.KZ 24 Сентября 2026, 15:32
24 Сентября 2026, 15:32
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Фото: Архив BAQ.KZ
 
В Казахстане за четыре года в государственную собственность вернули 15,6 млн гектаров земель, из которых 13,5 млн гектаров уже перераспределили. Об этом сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передает  BAQ.KZ.
 
По его словам, работа по перераспределению ранее возвращенных государству земель проводится по поручению Главы государства.
«15,6 млн гектаров за четыре года было возвращено в государственную собственность. Из них на сегодня перераспределено уже 13,5 млн гектаров, из которых 5,5 млн гектаров были предоставлены местному населению для удовлетворения потребностей в пастбищных угодьях вокруг населенных пунктов – это так называемые общественные пастбища. Еще 8 млн гектаров были предоставлены на конкурсной основе организованным хозяйствам», – сообщил Мурат Темиржанов.
В 2026 году территориальные подразделения комитета провели более тысячи внеплановых проверок на площади свыше 1 млн гектаров.

По словам его словам, возврат и последующее перераспределение земель отслеживаются через несколько информационных систем, в том числе zherreskarta.kz и систему «Жер инспектор».
«Интеграция этих двух баз дает нам полную картину по стране. Мы видим, в какой части страны идет возврат, где идет или не идет перераспределение», – отметил он.
Данные в информационных системах доступны с разбивкой по областям и районам.

Темиржанов также сообщил, что за четыре года дефицит пастбищ в стране сократился с 8,4 млн до 2,4 млн гектаров.
 

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