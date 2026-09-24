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  • С 8,4 до 2,4 млн гектаров: в Казахстане сократили дефицит пастбищ

С 8,4 до 2,4 млн гектаров: в Казахстане сократили дефицит пастбищ

24 Сентября 2026, 15:19
АВТОР
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Архив BAQ.KZ 24 Сентября 2026, 15:19
24 Сентября 2026, 15:19
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Фото: Архив BAQ.KZ
Дефицит пастбищных земель в Казахстане сократился до 2,4 млн гектаров. Об этом сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передает  BAQ.KZ.
 
Как отметили в ведомстве, ранее дефицит пастбищ составлял порядка 8,4 млн гектаров.
«В течение года с 8,4 млн гектаров дефицит пастбищ на сегодняшний день сократился до 2,4 млн гектаров. Считаю, что проведена достаточно качественная работа», – сообщил Мурат Темиржанов.
В Министерстве сельского хозяйства рассчитывают, что до конца года показатель удастся сократить еще больше.

При перераспределении возвращенных государству сельскохозяйственных земель приоритет отдается потребностям жителей сел, в частности обеспечению пастбищами для выпаса скота возле населенных пунктов.

В ведомстве также пояснили, что потребность каждого населенного пункта в пастбищах определяется с учетом поголовья скота и его естественного прироста.

Ранее сообщалось, что 1,2 млн гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Казахстане.

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