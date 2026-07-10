Кому положены три оплачиваемых выходных для скрининга в Казахстане

Работники в Казахстане имеют право на оплачиваемый социальный отпуск для прохождения скрининговых обследований. Об этом напомнили в Департаменте Комитета государственной инспекции труда по Астане, передает BAQ.KZ.

Исполняющий обязанности руководителя департамента Мурат Шакенов сообщил, что такая норма предусмотрена Трудовым кодексом и обязательна для всех работодателей независимо от формы собственности.

По его словам, отпуск для прохождения скрининга относится к категории социальных отпусков.

«Работодатель обязан предоставить работнику отпуск для прохождения скрининга. При этом за работником сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата», – отметил Мурат Шакенов.

Согласно законодательству, работник может воспользоваться таким отпуском на срок до трех рабочих дней в течение календарного года. Весь период отсутствия засчитывается в трудовой стаж, а отпуск оформляется соответствующим приказом работодателя.

В ведомстве подчеркнули, что скрининговые исследования для граждан, входящих в целевые группы, проводятся бесплатно в рамках системы здравоохранения.

Кроме того, работодатель обязан создать условия, чтобы сотрудник смог пройти обследование, освободив его от работы с сохранением среднего заработка.

В Государственной инспекции труда напомнили, что соблюдение этих социальных гарантий находится на постоянном контроле. В случае нарушений работники могут обратиться в уполномоченные органы, а инспекторы примут меры в соответствии с законодательством.

«Предоставление отпуска для прохождения скрининговых исследований является не формальной обязанностью работодателя, а важной социальной гарантией, направленной на сохранение здоровья работников», – подчеркнул Мурат Шакенов.

В ведомстве также призвали работодателей своевременно информировать сотрудников об их праве на такой отпуск, отметив, что регулярные профилактические обследования помогают выявлять заболевания на ранней стадии и способствуют сохранению здоровья населения.

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