Кому положены три оплачиваемых выходных для скрининга в Казахстане
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Работники в Казахстане имеют право на оплачиваемый социальный отпуск для прохождения скрининговых обследований. Об этом напомнили в Департаменте Комитета государственной инспекции труда по Астане, передает BAQ.KZ.
Исполняющий обязанности руководителя департамента Мурат Шакенов сообщил, что такая норма предусмотрена Трудовым кодексом и обязательна для всех работодателей независимо от формы собственности.
По его словам, отпуск для прохождения скрининга относится к категории социальных отпусков.
«Работодатель обязан предоставить работнику отпуск для прохождения скрининга. При этом за работником сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата», – отметил Мурат Шакенов.
Согласно законодательству, работник может воспользоваться таким отпуском на срок до трех рабочих дней в течение календарного года. Весь период отсутствия засчитывается в трудовой стаж, а отпуск оформляется соответствующим приказом работодателя.
В ведомстве подчеркнули, что скрининговые исследования для граждан, входящих в целевые группы, проводятся бесплатно в рамках системы здравоохранения.
Кроме того, работодатель обязан создать условия, чтобы сотрудник смог пройти обследование, освободив его от работы с сохранением среднего заработка.
В Государственной инспекции труда напомнили, что соблюдение этих социальных гарантий находится на постоянном контроле. В случае нарушений работники могут обратиться в уполномоченные органы, а инспекторы примут меры в соответствии с законодательством.
«Предоставление отпуска для прохождения скрининговых исследований является не формальной обязанностью работодателя, а важной социальной гарантией, направленной на сохранение здоровья работников», – подчеркнул Мурат Шакенов.
В ведомстве также призвали работодателей своевременно информировать сотрудников об их праве на такой отпуск, отметив, что регулярные профилактические обследования помогают выявлять заболевания на ранней стадии и способствуют сохранению здоровья населения.
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