Бывший чемпион UFC и один из самых узнаваемых бойцов в мире, ирландец Конор Макгрегор, объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов Ирландии, намеченных на 11 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Об этом он сообщил 15 сентября в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), подчеркнув, что решение далось ему непросто.

"После тщательных раздумий и обсуждения с семьей я снимаю свою кандидатуру с этих президентских выборов. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным", — написал Макгрегор.

Он также заявил, что рассматривает политику как важную часть своей будущей карьеры и обязательно вернётся к участию в выборах позже. По словам спортсмена, это лишь начало его "политического пути", и он намерен продолжать отстаивать права граждан Ирландии и защищать интересы страны на международной арене.

Напомним, о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии Макгрегор объявил 4 сентября. Тогда он заявил, что не подпишет ни одного законопроекта, не вынесенного на народное обсуждение, что вызвало бурную реакцию в СМИ и соцсетях.